Ветеран группы "Альфа" объяснил смысл диверсии ВСУ на границе в Курской области
Для предотвращения диверсий со стороны ВСУ на приграничных территориях российским войскам стоит усилить давление на линии фронта. Такое предложение вынес подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.
"Я считаю, что нужно усилить давление на ВСУ, на место их дислокации и логистики, чтобы сил и средств у них на это не хватало. Это работа в приграничной полосе, когда с помощью наших разведывательных групп, агентуры, технической разведки выявляются места скопления военнослужащих и наносятся упреждающие удары, а также по местам принятия решений", — прокомментировал он в разговоре с "Лентой.ру".
Как объяснил Попов, чаще всего пограничная разведка дислоцируется в 50 километрах от границы. Обычно именно на таком расстоянии и происходит формирование диверсионных групп. В то же время действия Украины на данный момент продиктованы исключительно желанием заручиться поддержкой Запада и убедить иностранных хозяев во всестороннем успехе ВСУ на фронте. Конкретно данная диверсия создана для того, чтобы Россия начала переброс войск в Курскую область, ослабив своё присутствие на других позициях.
Напомним, 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих. Есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей: ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Свою поддержку гражданам выражают как простые россияне, так и публичные лица.
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