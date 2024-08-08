Ветеран группы "Альфа" объяснил смысл диверсии ВСУ на границе в Курской области

Для предотвращения диверсий со стороны ВСУ на приграничных территориях российским войскам стоит усилить давление на линии фронта. Такое предложение вынес подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

"Я считаю, что нужно усилить давление на ВСУ, на место их дислокации и логистики, чтобы сил и средств у них на это не хватало. Это работа в приграничной полосе, когда с помощью наших разведывательных групп, агентуры, технической разведки выявляются места скопления военнослужащих и наносятся упреждающие удары, а также по местам принятия решений", — прокомментировал он в разговоре с "Лентой.ру".