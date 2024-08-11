Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства

В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. Российские военнослужащие проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.

"Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают всё необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей", — написал он.