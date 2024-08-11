Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства
В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. Российские военнослужащие проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.
"Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают всё необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей", — написал он.
Смирнов назвал сложившуюся в регионе ситуацию сложной. Однако прямо сейчас Минобороны и все силовые структуры принимают все необходимые меры для её стабилизации.
Напомним, в приграничных районах РФ идут бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
ТАСС / Александр Река