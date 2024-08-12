МИД Китая призывает к деэскалации на фоне ситуации в Курской области
Власти Китая обеспокоены ситуацией, происходящей в приграничных районах Курской области. Они призывают участников столкновения к деэскалации, сообщает МИД КНР.
"Мы призываем все стороны соблюдать так называемые три принципа охлаждения ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться вовне, не следует допускать эскалации вооружённого конфликта и провоцировать усиление огня", — говорится в заявлении.
Китайские власти пристально наблюдают за развитием ситуации в Курской области, добавили дипломаты.
Попытки ВСУ вторгнуться в приграничные районы РФ начались 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях объявлен режим контртеррористической операции. Бойцы Росгвардии разыскивают украинских диверсантов. По последним данным, с начала боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в атаке участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От террористических действий киевского режима пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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