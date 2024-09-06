Владислав Бакальчук заявил о приостановке строительства складов Wildberries

Владислав Бакальчук заявил, что учреждённая им «ВБ Девелопмент» перестала получать средства на строительство складов получать от ООО «РВБ» (объединённая компания Wildberries и Russ). Он утверждает, что причины этого названы не были.

Основными видами деятельности «ВБ Девелопмент» являются разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, дорог, а также курьерская деятельность. Ранее сегодня в «РВБ» заявили, что могут передать контракты на возведение логистических центров другому подрядчику, чтобы уложиться в срок. Также там заявили, что задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией всё ещё составляет более 30 миллиардов рублей. Бакальчук ранее объяснял, что задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам.

«С подачи братьев Мирзоян на этой неделе Wildberries прекратила перечисление средств подрядчикам на общую сумму 1 миллиард рублей. Причин не объяснили, документов не представили. Как результат, субподрядчики остались без денег, а работы по строительству полностью заморожены», — написал Бакальчук в своём телеграм-канале.