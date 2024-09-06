Владислав Бакальчук заявил о приостановке строительства складов Wildberries
По словам бизнесмена, приостановка финансирования привела к тому, что процесс строительства был полностью заморожен. Обложка © Telegram / Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук заявил, что учреждённая им «ВБ Девелопмент» перестала получать средства на строительство складов получать от ООО «РВБ» (объединённая компания Wildberries и Russ). Он утверждает, что причины этого названы не были.
Основными видами деятельности «ВБ Девелопмент» являются разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, дорог, а также курьерская деятельность. Ранее сегодня в «РВБ» заявили, что могут передать контракты на возведение логистических центров другому подрядчику, чтобы уложиться в срок. Также там заявили, что задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией всё ещё составляет более 30 миллиардов рублей. Бакальчук ранее объяснял, что задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам.
«С подачи братьев Мирзоян на этой неделе Wildberries прекратила перечисление средств подрядчикам на общую сумму 1 миллиард рублей. Причин не объяснили, документов не представили. Как результат, субподрядчики остались без денег, а работы по строительству полностью заморожены», — написал Бакальчук в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Бакальчук направил документы в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак «ВБ». Он заявил, что в основу названия маркетплейса легли первые буквы его имени. По задумке, зарегистрированный товарный знак обеспечит защиту доменного имени WB.ru и строительного бизнеса Бакальчука, который отвечает за склады Wildberries. При этом в самой компании заявили, что инициалы Бакальчука не имеют отношения к названию.
Как сообщал Life.ru, в июле Владислав Бакальчук внезапно публично попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, заявив, что компания Роберта Мирзояна Russ Outdoor проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу Татьяну едва ли не держат в заложниках и заставляют уходить из семьи. Предпринимательница вскоре прокомментировала эти заявления, указав, что Владислав тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск она направила в июле, но поначалу суд оставил его без движения. Недавно стало известно, что рассмотрение иска назначена на 12 сентября.