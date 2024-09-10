Бойцы СВО призвали кратно нарастить производство дронов
Депутат Иванов: Участники СВО призвали увеличить производство БПЛА в 50 раз
Вооружённые силы Украины (ВСУ) имеют больше беспилотников и превосходят ВС РФ в качестве БПЛА. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов, ссылаясь участников спецоперации (СВО).
Депутат отметил, что связался с российскими бойцами на передовой в Херсонской области после ночной массированной атаки дронов по территории России.
«Передайте в Москве, что производство ФПВ [FPV-дронов] надо увеличивать не в пять раз, а в 50 раз», — процитировал депутат слова военнослужащих в телеграм-канале.
Бойцы пояснили, что украинские дроны оснащены камерами ночного видения, они активно работают в ночное время суток. По словам Иванова, ВС РФ улучшили ситуацию с производством дронов по сравнению с 2022 годом, когда СВО началась. Однако, по словам парламентария, работы предстоит ещё много.
Напомним, что в ночь на 10 сентября украинские войска с помощью беспилотников атаковали ряд регионов России, в том числе Московскую область. Системы ПВО работали в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, однако больше всего пострадало Раменское, где два дрона попали в многоквартирный дом, вызвав пожары. Известно об одной погибшей и восьми пострадавших. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания.
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