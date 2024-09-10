Бойцы СВО призвали кратно нарастить производство дронов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) имеют больше беспилотников и превосходят ВС РФ в качестве БПЛА. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов, ссылаясь участников спецоперации (СВО).

Депутат отметил, что связался с российскими бойцами на передовой в Херсонской области после ночной массированной атаки дронов по территории России.

«Передайте в Москве, что производство ФПВ [FPV-дронов] надо увеличивать не в пять раз, а в 50 раз», — процитировал депутат слова военнослужащих в телеграм-канале.