Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 13:17

Бойцы СВО призвали кратно нарастить производство дронов

Депутат Иванов: Участники СВО призвали увеличить производство БПЛА в 50 раз

Вооружённые силы Украины (ВСУ) имеют больше беспилотников и превосходят ВС РФ в качестве БПЛА. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов, ссылаясь участников спецоперации (СВО).

Депутат отметил, что связался с российскими бойцами на передовой в Херсонской области после ночной массированной атаки дронов по территории России.

«Передайте в Москве, что производство ФПВ [FPV-дронов] надо увеличивать не в пять раз, а в 50 раз», — процитировал депутат слова военнослужащих в телеграм-канале.

Бойцы пояснили, что украинские дроны оснащены камерами ночного видения, они активно работают в ночное время суток. По словам Иванова, ВС РФ улучшили ситуацию с производством дронов по сравнению с 2022 годом, когда СВО началась. Однако, по словам парламентария, работы предстоит ещё много.

Буданов* похвастался дронами ВСУ с дальностью полёта в 1,8 тысячи км
Буданов* похвастался дронами ВСУ с дальностью полёта в 1,8 тысячи км

Напомним, что в ночь на 10 сентября украинские войска с помощью беспилотников атаковали ряд регионов России, в том числе Московскую область. Системы ПВО работали в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, однако больше всего пострадало Раменское, где два дрона попали в многоквартирный дом, вызвав пожары. Известно об одной погибшей и восьми пострадавших. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров