В аэропорту Жуковский рассказали, когда возобновят работу после атаки дронов

Подмосковный аэропорт Жуковский ожидает возобновления штатной работы в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани после инцидента с упавшим беспилотником.

«Аэропорт ожидает завершения комплекса оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там отметили, что для пассажиров, которые не отправились в гостиницы или другие аэропорты, на месте было организовано горячее питание и раздача напитков. На территории воздушной гавани дежурят автобусы, особое внимание уделяется маломобильным гражданам.