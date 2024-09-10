В аэропорту Жуковский рассказали, когда возобновят работу после атаки дронов
Подмосковный аэропорт Жуковский ожидает скорейшего возобновления штатной работы
Подмосковный аэропорт Жуковский ожидает возобновления штатной работы в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани после инцидента с упавшим беспилотником.
«Аэропорт ожидает завершения комплекса оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там отметили, что для пассажиров, которые не отправились в гостиницы или другие аэропорты, на месте было организовано горячее питание и раздача напитков. На территории воздушной гавани дежурят автобусы, особое внимание уделяется маломобильным гражданам.
Ранее сообщалось, что на территории аэропорта Жуковский упали обломки сбитого украинского БПЛА. Жертв и разрушений в результате инцидента, к счастью, нет. Известно, что в момент падения обломков дрона воздушная гавань была закрыта на приём и выпуск самолётов.
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли масштабную попытку атаковать российскую территорию, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО уничтожили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных аппарата попали в жилые дома, инициировав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших. Life.ru публиковал видео момента падения одного из дронов.
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