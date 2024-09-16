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16 сентября, 11:49

Бастрыкин поручил наградить пытавшихся помешать нападению на школу в Челябинске

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Учителей и школьника, которые пытались остановить подростка, напавшего с молотком на школу в Челябинске, представят к награде. Такое поручение дал председатель Следкома Александр Бастрыкин, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил профильным подразделениям Следственного комитета России решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, пытавшихся пресечь преступные действия», — говорится в сообщении.

Подполковник из «Альфы» рассказал, что поможет предотвратить нападения в школах
Подполковник из «Альфы» рассказал, что поможет предотвратить нападения в школах

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и начал без разбора наносить удары одноклассникам. Предварительно, пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали, сейчас он находится в психбольнице вместе с полицейскими, где его проверяют на вменяемость. Известно, что подросток состоял на учёте в психиатрическом диспансере. СК возбудил уголовные дела. Life.ru восстановил хронологию нападения на школу.

Николай Рюмин
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