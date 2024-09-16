Подполковник из «Альфы» рассказал, что поможет предотвратить нападения в школах
Член группы «Альфа» Попов: Профилактические уроки помогут пресечь ЧП в школах
Член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов, комментируя нападение 13-летнего подростка на одноклассников и учителей в челябинской школе, призвал усилить в учебных заведениях роль политруков и военруков — людей, являющихся авторитетом для детей. По его мнению, это позволит предотвратить подобные инциденты.
«Классный руководитель должен понимать психологическую ситуацию в классе и, конечно, выявлять этих людей. Я думаю, [школьник] не на ровном месте [напал] — был всё время хорошим учеником и взял вдруг ни с того ни с сего ударил», — сказал Попов в беседе с 360.ru.
Специалист допустил, что у напавшего до инцидента могли быть конфликты. По его мнению, в школе с такими детьми, а также с их родителями, следует проводить профилактические уроки и беседы. При этом, подчеркнул Попов, главную роль должна играть законодательная инициатива. По его словам, родители должны нести ответственность за действия детей, будь то административную или даже уголовную.
Напомним, утром в понедельник, 16 сентября, в Челябинске несовершеннолетний с молотком беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и начал без разбора избивать одноклассников. Предварительно, пострадали четверо детей и учительница. У двух школьниц проломлен череп. Нападавшего задержали, сейчас он находится в психбольнице в сопровождении следователей, где его проверяют на вменяемость. Известно, что подросток стоял на учёте в психиатрическом диспансере. СК возбудил уголовные дела. Life.ru восстановил хронологию нападения на школу.
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