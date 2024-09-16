Подполковник из «Альфы» рассказал, что поможет предотвратить нападения в школах

Член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов, комментируя нападение 13-летнего подростка на одноклассников и учителей в челябинской школе, призвал усилить в учебных заведениях роль политруков и военруков — людей, являющихся авторитетом для детей. По его мнению, это позволит предотвратить подобные инциденты.

«Классный руководитель должен понимать психологическую ситуацию в классе и, конечно, выявлять этих людей. Я думаю, [школьник] не на ровном месте [напал] — был всё время хорошим учеником и взял вдруг ни с того ни с сего ударил», — сказал Попов в беседе с 360.ru.