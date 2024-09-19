Бензин по 140 и жизнь без света : Какие беды ждут экономику Украины в ближайшее время Экономика Украины входит в штопор. В Киеве видят это, но надеются на Европу. Признаки надвигающейся катастрофы — в материале Life.ru. 18 сентября, 21:17 Экономика Украины входит в штопор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Пока украинские боевики ликуют при каждом обстреле мирных городов России и буквально прыгают от радости на костях погибших женщин и детей, экономика Незалежной, словно старый F-16, входит в штопор. И её не спасут обещанные Европой 100 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Тут пахнет совсем другими деньгами и совсем другим масштабом проблем.

Газ по 40 гривен, бензин — по 62

Акцизы на топливо на Украине обещают сделать европейскими. Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Всю информацию можно найти в украинских СМИ. Во вторник, 17 сентября, эксперт украинского аналитического агентства «Нефтерынок» Александр Сиренко предупредил граждан Украины, что литр автогаза уже в сентябре подорожает — его цена составит 33–35 гривен (72,6–77,35 руб.), а к зиме цена вырастет до 40 гривен (88,4 руб.). Если газ придётся экспортировать из ЕС, то цена станет ещё выше — там она уже сейчас доходит до 1,19 евро (120,8 руб.) за литр газа.

Случится такое повышение из-за изменения акцизов на топливо — власти Украины упорно стараются довести его до европейского уровня. Поднимутся цены и на бензин. Уже сейчас цены на 95+ на заправках доходят до 62 гривен (137 руб.). Вырастут акцизы — вырастет и цена.

По 20 часов без света

Эксперт из украинского Института энергетических стратегий Юрий Коральчук предупредил сограждан, что ситуация с энергосистемой такова, что этой зимой света не будет по 12 часов. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон будет самым тяжёлым. Украина планирует его пройти на газе собственной добычи без дополнительных закупок. Чиновники Украины всерьёз рассматривают возможность переноса энергосетей под землю для защиты от обстрелов. Об этом заявил замглавы Минэнерго Украины Николай Колесник. В худшем случае это время увеличится до 20 часов.

Без угля и без стали

Без газа Украина могла бы перейти на уголь. Но все его запасы остались в Донбассе. Производство угля упало на 70%. Единственный оставшийся угольный разрез находится вблизи линии фронта в Донецкой области — под Покровском. Российские войска уже вплотную подошли к городу: до шоссе Покровск – Курахово осталось два километра. Если Покровск будет освобождён, это буквально обвалит сталелитейную промышленность Украины. Уголь для неё придётся откуда-то импортировать. Всего же Украина потеряла месторождения с полезными ископаемыми на 12,4 триллиона долларов. Все они остались в Донбассе.

Кстати, ещё в 2023 году производство стали на Украине упало с 21 миллиона тонн до 6,2 миллиона тонн. Большая часть её всё ещё идёт в ЕС. При этом с 2021 года тарифы на перевозку угля и руды выросли на 120%, а перевозка зерновых подорожала на 60%. «Укржелдороги» обещают сократить пассажирские перевозки.

Нехватка кадров

На Украине бронь не спасает от нехватки кадров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LaKirr

Спад производства идёт на фоне жёсткой нехватки кадров. Специалистов просто мобилизуют и бросают на фронт в качестве пушечного мяса. Например, гендиректор горно-металлургической компании «Метинвест» Юрий Рыженков сообщил украинским журналистам, что с 2022 года с его предприятия забрали 9000 человек. Работать некому — подготовка кадров занимает 2–3 года. Не хватает 16% персонала. Бронь не спасает.

Новые налоги «на войну»

На днях стало известно, что Верховная рада одобрила новое повышение налогов. Теперь каждый громодянин будет платить 5% налога «на войну» вместо 1,5%. Все финучреждения с прибыли будут платить налог в 25%, банки обложат налогом в 50%, а АЗС вообще будут платить их авансом. Это происходит на фоне снижения социальных выплат — в 2025 году их сократят на 50 миллиардов гривен. Предусмотрена заморозка минимального размера оплаты труда и прожиточных минимумов.

Экологические проблемы

На Украине тоже бушуют пожары. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fernando Astasio Avila

Проблемы с экономикой усугубляют проблемы в экологии. Масштабные пожары, охватившие южные регионы России, не обошли стороной Украину. Они охватили сразу несколько регионов: Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Донецкую области. Порывистый ветер лишь усугубляет ситуацию. Горит лес в зоне Чернобыля. В августе содержание угарного газа (СО) в Киеве превышало норму в пять раз. К этому добавляется отравление рек Сейма и Десна, которое случилось из-за того, что ВСУ в Курской области разбомбили сахарный завод. Удобрения со складов попали в воду. Ущерб экологии составляет 12 млн долларов. А на днях киевские рыбаки выловили в Днепре щуку, чьё мясо имело зелёный цвет. Пока непонятно, единичный ли это случай или Днепр тоже чем-то отравлен.

Западу не до Украины

Понимают ли сами украинцы ситуацию, в которую себя загнали? Премьер Шмыгаль уже сообщал, что страна потеряла треть экономики, десять миллионов украинцев уехали из страны, Украина лишилась 3,5 миллиона рабочих мест. Весной речь шла о закрытии пяти министерств из-за отсутствия денег. При этом в Киеве всё ещё ждут чуда и надеются, что экономика за год вырастет на 9%, а в остальном поможет Запад. Но Западу уже изрядно надоело содержать злобную селянку Украину, чиновники которой на фоне разрухи веселятся на Мальдивах и демонстрируют «ролексы» за десятки тысяч евро.

А экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги уже заявил, что ЕС самому нужна помощь. Европе нужно вложить в свою экономику в два раза больше денег, чем было потрачено во время плана Маршалла после Второй мировой войны, просто чтобы остановить спад. До Украины ли в этой ситуации?

Авторы Майя Новик