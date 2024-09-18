Адвокаты Владислава Бакальчука опровергли его задержание
Адвокаты сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука опровергают информацию о его задержании после стрельбы у офиса компании в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале бизнесмена.
«От имени группы адвокатов, представляющих интересы Владислава Сергеевича, сообщаем, что на данный момент он не является ни задержанным, ни арестованным», — говорится в сообщении.
Там добавили, что сейчас Бакальчук находится вместе со своим адвокатом на беседе в правоохранительных органах. Представители предпринимателя пообещали, что позднее он даст пояснения.
Напомним, днём 18 сентября несколько человек подъехали к головному офису Wildberries в Москве и открыли стрельбу. Пресс-служба маркетплейса заявила, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его пока ещё супруга Татьяна назвала инцидент попыткой рейдерского захвата. Сам бизнесмен утверждает, что на него совершили нападение. Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям. Известно о двух погибших при стрельбе у офиса маркетплейса.
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