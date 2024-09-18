Адвокаты Владислава Бакальчука опровергли его задержание

Адвокаты сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука опровергают информацию о его задержании после стрельбы у офиса компании в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале бизнесмена.

«От имени группы адвокатов, представляющих интересы Владислава Сергеевича, сообщаем, что на данный момент он не является ни задержанным, ни арестованным», — говорится в сообщении.