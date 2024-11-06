Макрон и Трамп побеседовали по телефону и договорились о сотрудничестве
У главы Франции Эмманюэля Макрона и кандидата на пост главы США от Республиканской партии Дональда Трампа состоялась телефонная беседа. Об этом пишет AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
В материале агентства говорится, что политики договорились взаимодействовать ради восстановления мира и стабильности.
Напомним, по мнению прессы и аналитиков Дональд Трамп уже одержал победу на выборах президента США, да и сам республиканец уже заявил о своём триумфе. К настоящему моменту его поздравили Эмманюэль Макрон, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и германский канцлер Олаф Шольц. Владимир Зеленский, куда же без него, не остался в стороне и сказал, что ценит приверженность Трампа концепции «мир через силу». А вот президент России Владимир Путин едва ли поздравит американского политика с победой, учитывая враждебную позицию, которую США заняли по отношению к РФ.
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