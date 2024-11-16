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16 ноября, 10:11

Названо место похорон Светланы Светличной

Актрису Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Светлана Светличная. Обложка © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов

Светлана Светличная. Обложка © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила директор гильдии актёров Союза кинематографистов России Валерия Гущина. По её словам, дату прощания и похорон объявят позже.

«Прощание будет не знаю в какой день, но похороны — на Троекуровском кладбище», — приводит РИА «Новости» слова Гущиной.

О смерти Светланы Светличной стало известно сегодня днём. Звезде советского кинематографа было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. По нашим данным, актриса умерла во сне.


Напомним, у Светланы Светличной ранее диагностировали онкозаболевание. В марте этого года актриса пережила острый инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера Светличная практически полностью потеряла память. В августе этого года ей присвоили паллиативный статус.

Близкие регулярно навещали Светлану Светличную в стационаре
Близкие регулярно навещали Светлану Светличную в стационаре
Наталья Демьянова
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