Названо место похорон Светланы Светличной

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила директор гильдии актёров Союза кинематографистов России Валерия Гущина. По её словам, дату прощания и похорон объявят позже.

«Прощание будет не знаю в какой день, но похороны — на Троекуровском кладбище», — приводит РИА «Новости» слова Гущиной.