Названо место похорон Светланы Светличной
Актрису Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Светлана Светличная. Обложка © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила директор гильдии актёров Союза кинематографистов России Валерия Гущина. По её словам, дату прощания и похорон объявят позже.
«Прощание будет не знаю в какой день, но похороны — на Троекуровском кладбище», — приводит РИА «Новости» слова Гущиной.
О смерти Светланы Светличной стало известно сегодня днём. Звезде советского кинематографа было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. По нашим данным, актриса умерла во сне.
Напомним, у Светланы Светличной ранее диагностировали онкозаболевание. В марте этого года актриса пережила острый инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера Светличная практически полностью потеряла память. В августе этого года ей присвоили паллиативный статус.