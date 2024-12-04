«Сумасшедшие деньги»: Бородина пожаловалась на проблемы с покупкой билетов на «Щелкунчик»
Ксения Бородина заявила, что не смогла купить билеты на «Щелкунчик» для детей
Ксения Бородина с дочками. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia
Популярная телеведущая Ксения Бородина поделилась своими переживаниями по поводу трудностей с покупкой билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Каждый год спектакль вызывает ажиотаж, и места занимают за считанные минуты. В этом году Бородина в своих соцсетях призналась, что не смогла приобрести билеты для своих дочерей, хотя ранее ей удавалось это сделать, тратя значительные суммы.
2 декабря стартовала продажа билетов на «Щелкунчик», но сайт театра не выдержал наплыва желающих и практически сразу перестал функционировать. «Теперь хочу знать, кому удалось купить билет на «Щелкунчика»? Прошли этот квест? Когда в 10 утра надо зайти на сайт, быстро кинуть в корзину и успеть купить, но сайт лежит и практически невозможно это осуществить. В 10:02 билетов уже нет. Два года подряд водила детей за сумасшедшие деньги за один билет, но очень хотелось прикоснуться к этому чуду. В этом году пропускаем», — поделилась телеведущая.
Стоимость билетов варьировалась: от пяти тысяч рублей на четвёртый ярус до 25 тысяч на второй, а аукционные лоты в партере начинались от 100 тысяч рублей. Несмотря на это, многие пользователи, включая Бородину, столкнулись с невозможностью оформить покупку из-за технических сбоев.
Ситуация с билетами вызвала общественный резонанс. Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал цены на билеты в Большой театр «бессовестными» и призвал министерство культуры обратить внимание на проблему. Певица Татьяна Буланова также высказалась о завышенных ценах на новогодние спектакли, предложив финансировать их из городского бюджета.
В этом году «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича будет показан в эфире Первого канала 31 декабря, но многие зрители предпочли бы увидеть спектакль вживую. Среди тех, кому удалось попасть на спектакль в прошлом году, была Ольга Бузова. Дочь Валерия Меладзе выбрала альтернативный театр, но осталась разочарованной.
Ранее в Большом театре назвали начальную цену билетов на балет «Щелкунчик». За два билета в партер необходимо отдать минимум 100 тысяч рублей. Тем временем в Госдуме напомнили Большому театру, что он является достоянием всех россиян, а не только богатых. Анастасия Волочкова тоже возмутилась высоким ценами на билеты. Однако Директор Большого театра Валерий Гергиев обещал скорое появление льготных билетов на «Щелкунчик». Так, молодёжь может сходить на балет за 1250 рублей. Однако самый дорогой комплект из 4 билетов на «Щелкунчик» стоил 235 тысяч.