«Сумасшедшие деньги»: Бородина пожаловалась на проблемы с покупкой билетов на «Щелкунчик»

Популярная телеведущая Ксения Бородина поделилась своими переживаниями по поводу трудностей с покупкой билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Каждый год спектакль вызывает ажиотаж, и места занимают за считанные минуты. В этом году Бородина в своих соцсетях призналась, что не смогла приобрести билеты для своих дочерей, хотя ранее ей удавалось это сделать, тратя значительные суммы.

2 декабря стартовала продажа билетов на «Щелкунчик», но сайт театра не выдержал наплыва желающих и практически сразу перестал функционировать. «Теперь хочу знать, кому удалось купить билет на «Щелкунчика»? Прошли этот квест? Когда в 10 утра надо зайти на сайт, быстро кинуть в корзину и успеть купить, но сайт лежит и практически невозможно это осуществить. В 10:02 билетов уже нет. Два года подряд водила детей за сумасшедшие деньги за один билет, но очень хотелось прикоснуться к этому чуду. В этом году пропускаем», — поделилась телеведущая.

Стоимость билетов варьировалась: от пяти тысяч рублей на четвёртый ярус до 25 тысяч на второй, а аукционные лоты в партере начинались от 100 тысяч рублей. Несмотря на это, многие пользователи, включая Бородину, столкнулись с невозможностью оформить покупку из-за технических сбоев.

Ситуация с билетами вызвала общественный резонанс. Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал цены на билеты в Большой театр «бессовестными» и призвал министерство культуры обратить внимание на проблему. Певица Татьяна Буланова также высказалась о завышенных ценах на новогодние спектакли, предложив финансировать их из городского бюджета.