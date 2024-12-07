Матери братьев-террористов из Дагестана продлили меру пресечения по делу о растрате
Суд оставил под домашним арестом жену экс-главы района Дагестана Омарова
Жители Дербента несут цветы к памятнику дружбы трёх религий на следующий день после теракта в июне. Фото © Telegram / Дербентские новости
Супруга бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Айшат, чей сын Осман был ликвидирован силовиками во время налётов террористов на синагоги и православные храмы в июне, оставлена под домашним арестом ещё на два месяца. Решение принял Советский районный суд Махачкалы. 58-летняя заведующая детским садом обвиняется в растрате и служебном подлоге.
«Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2025 года», – уточнили в инстанции.
Как уже писал Liferu, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. В результате террористы убили 15 полицейских и четырёх гражданских, в том числе священника. МВД опубликовало их список. Пятеро террористов были ликвидированы, двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника после этого освободили от должности и задержали. Его заподозрили в отмывании денег. Позже была задержана его жена – заведующая детсадом. По версии следствия, она фиктивно трудоустроила в учреждение свою родственницу, чем причинила бюджету ущерб на 121 тыс. рублей.