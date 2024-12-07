Матери братьев-террористов из Дагестана продлили меру пресечения по делу о растрате

Супруга бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Айшат, чей сын Осман был ликвидирован силовиками во время налётов террористов на синагоги и православные храмы в июне, оставлена под домашним арестом ещё на два месяца. Решение принял Советский районный суд Махачкалы. 58-летняя заведующая детским садом обвиняется в растрате и служебном подлоге.