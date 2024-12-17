Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов представлял серьёзную угрозу для западных спецслужб, заявил военный эксперт Константин Сивков. По его словам, к теракту в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант, могут быть причастны силовые структуры не только Украины, но и США, а также Британии.

«Это признаки террористической операции, которая была подготовлена и проводилась силами, по всей видимости, спецслужб Украины на территории России. А может, даже и спецслужб Соединённых Штатов Америки и Британии», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Он также подчеркнул, что Кириллов мог стать жертвой западных спецслужб, потому что он занимался вопросами, касающимися преступной деятельности США и других стран Запада на территории Украины в части подготовки и производства бактериологического оружия.