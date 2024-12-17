Не только Украина: Военный эксперт назвал причастных к гибели Кириллова
Эксперт Сивков: Кириллов представлял серьёзную угрозу для спецслужб Запада
Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов представлял серьёзную угрозу для западных спецслужб, заявил военный эксперт Константин Сивков. По его словам, к теракту в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант, могут быть причастны силовые структуры не только Украины, но и США, а также Британии.
«Это признаки террористической операции, которая была подготовлена и проводилась силами, по всей видимости, спецслужб Украины на территории России. А может, даже и спецслужб Соединённых Штатов Америки и Британии», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».
Он также подчеркнул, что Кириллов мог стать жертвой западных спецслужб, потому что он занимался вопросами, касающимися преступной деятельности США и других стран Запада на территории Украины в части подготовки и производства бактериологического оружия.
«Под его руководством проводились серьёзные работы по исследованию характера и направленности преступных действий западных спецслужб по разработке бактериологического и химического оружия. Вот его и захотели убрать», — уверен Сивков.
К слову, депутат Госдумы Андрей Картаполов в беседе с Life.ru также отметил, что к убийству генерала Кириллова могут быть причастны как Украина, так и США. Напомним, начальник войск РХБЗ ВС РФ и его водитель погибли утром 17 декабря в результате мощного взрыва, который прогремел на Рязанском проспекте в Москве. Life.ru опубликовал видео с места ЧП. СК квалифицировал убийство Кириллова как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. После трагедии спикер ГД РФ Вячеслав Володин назвал Украину террористическим государством.
Life.ru