«Сигнал всем нам»: Малофеев высказался о гибели Кириллова

Теракт в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, показывает, что в ожидании разрешения украинского конфликта нельзя расслабляться, уверен учредитель «Царьграда» Константин Малофеев. Произошедшее он назвал «сигналом всем нам».

«Игорь Анатольевич был профессионалом, постоянно работавшим над совершенствованием защиты русских солдат от вражеского оружия, в том числе его запрещённых видов. Герой Труда, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», верный сын России и Русской Церкви», — отметил Малофеев.