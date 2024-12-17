«Сигнал всем нам»: Малофеев высказался о гибели Кириллова
Предприниматель Малофеев назвал убийство генерала Кириллова «сигналом всем нам»
Теракт в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, показывает, что в ожидании разрешения украинского конфликта нельзя расслабляться, уверен учредитель «Царьграда» Константин Малофеев. Произошедшее он назвал «сигналом всем нам».
«Игорь Анатольевич был профессионалом, постоянно работавшим над совершенствованием защиты русских солдат от вражеского оружия, в том числе его запрещённых видов. Герой Труда, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», верный сын России и Русской Церкви», — отметил Малофеев.
Предприниматель подчеркнул, что война идёт здесь и сейчас, поэтому коснуться может каждого. Борьба, по его словам, должна продолжаться до Победы.
Напомним, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель погибли утром 17 декабря в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Life.ru опубликовал видео с места трагедии. СК квалифицировал убийство генерала как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. Медики раскрыли детали гибели Кириллова. А в Госдуме обещали наказать убийц высокопоставленного военного.
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