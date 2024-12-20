В теракте в России, в котором погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, замешана не только Служба безопасности Украины (СБУ). По мнению подполковника запаса Романа Шкурлатова, здесь «торчат и уши британцев».

Несмотря на то, что Лондон отрицает свою причастность к происшествию, эксперт считает, что украинцы действовали по указке британцев. По его мнению, СБУ «выполняет все прихоти» Великобритании, являясь филиалом спецслужб королевства и прокси-разведкой, их «руками и ногами».

«Уши британцев, я думаю, здесь тоже торчат, хотя они, конечно же, спешат всё перевалить именно на украинцев. Всю полноту вины. Что касается украинских спецслужб, они уже вообще полностью потеряли чувство реальности, потеряли берега. И мне кажется, что от безнаказанности они уже готовы брать на себя ответственность за самые тяжкие террористические преступления», — подчеркнул Шкурлатов в беседе с «Царьградом».