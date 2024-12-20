«СБУ просто руки и ноги»: Военный эксперт назвал заказчиков убийства генерала Кириллова
Подполковник Шкурлатов: Генерала Кириллова убили с подачи Лондона
В теракте в России, в котором погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, замешана не только Служба безопасности Украины (СБУ). По мнению подполковника запаса Романа Шкурлатова, здесь «торчат и уши британцев».
Несмотря на то, что Лондон отрицает свою причастность к происшествию, эксперт считает, что украинцы действовали по указке британцев. По его мнению, СБУ «выполняет все прихоти» Великобритании, являясь филиалом спецслужб королевства и прокси-разведкой, их «руками и ногами».
«Уши британцев, я думаю, здесь тоже торчат, хотя они, конечно же, спешат всё перевалить именно на украинцев. Всю полноту вины. Что касается украинских спецслужб, они уже вообще полностью потеряли чувство реальности, потеряли берега. И мне кажется, что от безнаказанности они уже готовы брать на себя ответственность за самые тяжкие террористические преступления», — подчеркнул Шкурлатов в беседе с «Царьградом».
Напомним, 17 декабря в Москве в результате теракта погибли генерал-лейтенант, начальник Войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. 18 декабря задержали подозреваемого, им оказался гражданин Узбекистана. Он признал свою вину, заявив, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые обещали ему заплатить 100 тысяч долларов и сделать паспорт одной из европейских стран. Исполнителя отправили в СИЗО до 17 февраля. Ему грозит пожизненный срок. В ЦРУ предупредили Украину о гневе России за убийство Кириллова. Долго кары не пришлось ждать — 20 декабря ВС РФ обрушили мощные «удары возмездия» десятками ракет, в том числе по центру Киева. Кроме того, в Госдуме пообещали уничтожить главарей киевского режима, устроивших теракт.
Life.ru