Прервала траур ради дочери: Вдова Лёвкина впервые после похорон мужа вышла в свет

По всей видимости, Лёвкина до сих пор соблюдает траур, поскольку для появления на публике она выбрала чёрный наряд. Её дочка надела на себя джинсы, белую рубашку и клетчатый пиджак. Звёздное семейство охотно позировало перед камерами и общалось с журналистами.