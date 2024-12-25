Прервала траур ради дочери: Вдова Лёвкина впервые после похорон мужа вышла в свет
Вдова солиста «На-На» Лёвкина впервые появилась на публике после похорон мужа
Марина Ичетовкина и Владимир Лёвкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marusialyovkina
Вдова певца Владимира Лёвкина впервые вышла в свет после похорон мужа. Марина Ичетовкина появилась на премьере новогоднего шоу «Дедморозовка. Новые приключения» вместе с дочерью Никой, пишет портал «Страсти».
По всей видимости, Лёвкина до сих пор соблюдает траур, поскольку для появления на публике она выбрала чёрный наряд. Её дочка надела на себя джинсы, белую рубашку и клетчатый пиджак. Звёздное семейство охотно позировало перед камерами и общалось с журналистами.
Дочь Владимира Лёвкина и его вдова, Марина Ичетовкина. Фото © портал «Страсти»
Напомним, бывший солист группы «На-На» Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября. В 2003 году у него диагностировали онкологию лимфатической системы. После длительного лечения болезнь отступила, но вернулась спустя несколько лет. Однако результаты вскрытия показали совсем другую причину смерти — это был не рак, а пневмония. Life.ru освещал церемонию прощания с артистом. На похороны пришли многие звёзды шоу-бизнеса, в том числе и нынешние участники группы «На-На». Однако знаменитого продюсера Бари Алибасова среди соболезнующих не обнаружили. Позже стало известно, что он не смог явиться из-за ухудшения самочувствия, а не из-за конфликта, о котором писали СМИ. 12-летняя дочь Лёвкина не смогла сдержать слёз на траурной церемонии, заявив, что даже не успела попрощаться с отцом. Споры у поклонников исполнителя вызвало поведение вдовы, которая выглядела эффектно и улыбалась, не проронив слезинки. Как оказалось, она была готова к такому исходу, кроме того, сам Лёвкин просил семью не убиваться по нему на похоронах. Однако Марина Ичетовкина не смогла сдержать эмоции вдали от камер, вернувшись на кладбище спустя несколько дней.