Квинси Промес задолжал российской налоговой около полумиллиона рублей

Нидерландский футболист Квинси Промес задолжал в российскую казну более полумиллиона рублей. ФНС России выставила счёт экс-нападающему московского «Спартака» на 455 тысяч рублей. Кроме того, на его компании ООО «Рестбар», у которой сейчас заблокированы счета, висит долг в 58,4 тысячи рублей. Приставы ведут исполнительное производство, сообщает SHOT.

Сам Промес, судя по всему, однажды рассчитывает вернуться в Россию, по крайне мере полностью связь со страной нидерландский футболист не оборвал. После скандала с его арестом и освобождением он играет за клуб Dubai United из ОАЭ, который принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину — владельцу московского ФК «Родина».