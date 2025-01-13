Квинси Промес задолжал российской налоговой около полумиллиона рублей
SHOT: Футболист Квинси Промес задолжал 455 тысяч рублей российской налоговой
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
Нидерландский футболист Квинси Промес задолжал в российскую казну более полумиллиона рублей. ФНС России выставила счёт экс-нападающему московского «Спартака» на 455 тысяч рублей. Кроме того, на его компании ООО «Рестбар», у которой сейчас заблокированы счета, висит долг в 58,4 тысячи рублей. Приставы ведут исполнительное производство, сообщает SHOT.
Сам Промес, судя по всему, однажды рассчитывает вернуться в Россию, по крайне мере полностью связь со страной нидерландский футболист не оборвал. После скандала с его арестом и освобождением он играет за клуб Dubai United из ОАЭ, который принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину — владельцу московского ФК «Родина».
Напомним, что Квинси Промеса в феврале 2024 года задержали в Дубае за ДТП — «Спартак» находился там на сборах. Игрока обвинили в бегстве с места аварии, но позднее дело закрыли. Тем не менее футболист остался в дубайском СИЗО, ожидая заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. На родине Промесу грозит тюремный срок: там его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде тонны кокаина. Сейчас спортсмен отпущен из-под стражи, но по-прежнему не может покинуть ОАЭ. В июле «Спартак» объявил об уходе Промеса.