«Заблокировали»: Янис Тимма разорвал все связи с отцом из-за собаки

Отец Яниса Тиммы рассказал, что перестал общаться с сыном и Анной Седоковой из-за собаки. После внезапной гибели питомца звёздной четы все связи с ним были прерваны.

«Ничего не предвещало. У нас были хорошие контакты. <…> Когда Мамба (собака) был у нас, он в лесу попал под машину. Это было 11 ноября 2021 года. Собака умерла 12-го. Янис посчитал, я даже не знаю, Янис или его жена посчитали, что я виноват. И буквально, скажем так, что из-за собаки в тот день все связи закончились», — вспомнил Райтис Тимм в интервью Пятому каналу.

Отец Яниса Тиммы заявил, что перестал с ним общаться из-за собаки. Видео © Пятый канал