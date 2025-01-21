«Заблокировали»: Янис Тимма разорвал все связи с отцом из-за собаки
Отец Яниса Тиммы заявил, что перестал с ним общаться из-за собаки
Отец Яниса Тиммы Райтис Тимм. Обложка © Кадр из видео / Пятый канал
Отец Яниса Тиммы рассказал, что перестал общаться с сыном и Анной Седоковой из-за собаки. После внезапной гибели питомца звёздной четы все связи с ним были прерваны.
«Ничего не предвещало. У нас были хорошие контакты. <…> Когда Мамба (собака) был у нас, он в лесу попал под машину. Это было 11 ноября 2021 года. Собака умерла 12-го. Янис посчитал, я даже не знаю, Янис или его жена посчитали, что я виноват. И буквально, скажем так, что из-за собаки в тот день все связи закончились», — вспомнил Райтис Тимм в интервью Пятому каналу.
Отец Яниса Тиммы заявил, что перестал с ним общаться из-за собаки. Видео © Пятый канал
Отец баскетболиста поделился, что с этого момента сын, Анна и её дети, с которыми он был знаком, «почти везде заблокировали» его. Он уверен, что Седокова приложила к этому руку, поскольку у самой непростые отношения с семьёй. Райтис надеялся, что спустя время ему удастся возобновить общение с наследником, но этим планам не суждено теперь сбыться из-за гибели Тиммы.
Как ранее писал Life.ru, по факту смерти Яниса Тиммы, тело которого нашли под окнами многоэтажки в Москве 17 декабря, в Латвии возбудили уголовное дело. Там провели судмедэкспертизу, которая не исключила криминальную версию смерти баскетболиста. Главной подозреваемой по делу проходит бывшая жена спортсмена Анна Седокова, которой настоятельно советуют не покидать Россию до окончания разбирательств в прибалтийской стране. Друг Яниса считает, что певица довела экс-мужа до самоубийства из-за четырёх квартир в Москве общей стоимостью 180 млн рублей. По другой версии, гибель спортсмена может быть связана со ставками на матчи. В том, что в смерти Тиммы много неясного, уверена и его первая жена Сана Оша. Ради их общего сына женщина намерена добиваться правды. Сама Седокова не комментирует уголовное дело против неё, известно, что артистка уже возобновила концертную деятельность.