«Обещал помочь»: Стали известны детали очной ставки между мужем Блиновской и Пашаевым
Алексей Блиновский заявил, что уехал на СВО по совету экс-адвоката Пашаева
Алексей Блиновский и Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов / Пресс-служба Пресненского суда
Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей заявил, что отправился в зону спецоперации (СВО) по рекомендации бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Сегодня, 5 февраля, во 2-м Западном окружном военном суде был оглашен протокол очной ставки между Блиновским и Пашаевым.
«Пашаев предложил мне заключить контракт с министерством обороны, сказал, что поможет мне прекратить уголовное дело и изменить меру пресечения моей супруге», — приводит РИА «Новости» слова Блиновского.
Уточняется, что в феврале 2024 года Пашаев убедил Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и Блиновскую от уголовной ответственности. В результате экс-адвокат получил от супруга «королевы марафонов» не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев не признаёт свою вину. По словам фигуранта, дело «является заказным» и основано только на показаниях Блиновского, у которого он не брал деньги.
Напомним, что Эльман Пашаев был задержан в Москве осенью 2024 года, в его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве на 45 миллионов рублей. По версии следствия, «звёздный адвокат» пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому спасти его вместе с супругой от уголовной ответственности. Позже оказалось, что и сам адвокат имеет внушительные долги. В середине сентября прошлого года Пашаева арестовали. Следователи установили, что экс-адвокат не сидел без дела в зоне боевых действий: он предлагал заключённым-бойцам СВО оставаться в тылу за деньги и не рисковать жизнью. В январе 2025-го в отношении Пашаева возбудили новое уголовное дело.
А сам Алексей Блиновский признал вину в уклонении налогов, однако заработанные им с супругой средства назвал законными. Об этом он сообщил в суде, где выступал в качестве свидетеля в процессе по уголовному делу своей жены. Это была первая их встреча за долгое время — до этого супругам было запрещено видеться. Мужчина также признался во время слушаний, что активно помогал супруге с «марафонами желаний», потому что его «затянуло».