«Обещал помочь»: Стали известны детали очной ставки между мужем Блиновской и Пашаевым

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей заявил, что отправился в зону спецоперации (СВО) по рекомендации бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Сегодня, 5 февраля, во 2-м Западном окружном военном суде был оглашен протокол очной ставки между Блиновским и Пашаевым.

Уточняется, что в феврале 2024 года Пашаев убедил Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и Блиновскую от уголовной ответственности. В результате экс-адвокат получил от супруга «королевы марафонов» не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев не признаёт свою вину. По словам фигуранта, дело «является заказным» и основано только на показаниях Блиновского, у которого он не брал деньги.