В Белом доме опасались жёстких требований России, но выдвинула их Украина
CBS: В Белом доме боялись, что Россия выступит с максималистскими требованиями
Делегация Соединённых Штатов Америки опасалась, что на переговорах в Эр-Рияде представители России выступят с максималистскими требованиями — по типу «всё или ничего». Однако позиция Москвы была разумной, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников.
Российская Федерация выдвинула разумные требования в адрес государственного секретаря США Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Источник телеканала уточнил, что с максимальными требованиями выступает Украина.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп отказался от общения с Владимиром Зеленским после инцидента в Белом доме. Напомним, что конфликт вспыхнул, когда сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что из-за политики властей на Украине почти не осталось мужчин. Республиканец же обвинил экс-комика в неблагодарности. В свою очередь главарь киевского режима подчёркивал, что Незалежная не собирается прекращать огонь. В результате напряжённой перепалки сделка по полезным ископаемым не состоялась.
А 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась первая за долгие годы встреча российский и американской делегаций. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США после переговоров стали лучше понимать позицию РФ.
Telegram / Мария Захарова