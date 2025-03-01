В Белом доме опасались жёстких требований России, но выдвинула их Украина

Делегация Соединённых Штатов Америки опасалась, что на переговорах в Эр-Рияде представители России выступят с максималистскими требованиями — по типу «всё или ничего». Однако позиция Москвы была разумной, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников.