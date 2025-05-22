У Лерчек новый долг перед налоговой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
У блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) новый долг перед налоговой — по данным SHOT, ФНС выставила ей очередной счёт на 28 млн рублей.
При этом Лерчек, которая сейчас находится под домашним арестом, только на прошлой неделе погасила предыдущую задолженность в 25 млн.
Напомним, в 2023 году Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её тогда ещё мужу — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. Но Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой. Однако позже, после того, как было прекращено дело о неуплате налогов, блогеры снова столкнулись с уголовным преследованием. На этот раз их обвиняют в незаконном переводе крупной суммы денег за границу, а именно в ОАЭ, с использованием фальшивых документов. По версии следствия, таким образом они вывели 251 миллион рублей. Чекалиным (которые, кстати, за время всех расследований успели развестись) официально предъявлены обвинения, им может грозить тюремное заключение до 10 лет.