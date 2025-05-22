У Лерчек новый долг перед налоговой

У блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) новый долг перед налоговой — по данным SHOT, ФНС выставила ей очередной счёт на 28 млн рублей.

При этом Лерчек, которая сейчас находится под домашним арестом, только на прошлой неделе погасила предыдущую задолженность в 25 млн.