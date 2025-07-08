В Кремле отказались строить теории насчёт смерти Старовойта
Песков: Следователи дадут ответы на вопросы о смерти Старовойта
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В настоящее время проводится тщательное расследование, которое должно пролить свет на все обстоятельства смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, дискутировать и строить теории насчёт смерти Старовойта можно сколько угодно, но Кремль — не та инстанция, которая занимается подобными вещами.
«Идёт следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идёт, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам», — отметил Песков.
Напомним, что 7 июля Старовойта отправили в отставку с поста министра транспорта. После этого стало известно, что он решил покончить с собой. По предварительной информации, он решился на такой шаг из-за серьёзных проблем с законом, ведь его пугала перспектива провести пару десятков лет за решёткой. Показания против него дал его бывший заместитель Алексей Смирнов, который и сам находится под стражей по обвинению в хищении бюджетных средств. Тело Старовойта нашли рядом с парковкой, где он остановился на своём Tesla Model X за 15-17 млн рублей. Его молодая девушка дала комментарий после смерти экс-чиновника. Сама она перебралась в Москву из Курса около года назад.