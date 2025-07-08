В Кремле отказались строить теории насчёт смерти Старовойта

В настоящее время проводится тщательное расследование, которое должно пролить свет на все обстоятельства смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, дискутировать и строить теории насчёт смерти Старовойта можно сколько угодно, но Кремль — не та инстанция, которая занимается подобными вещами.

«Идёт следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идёт, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам», — отметил Песков.