В морге Одинцово завершилось опознание тела экс-главы Минтранса Старовойта
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В морге подмосковного Одинцово завершили процедуру опознания тела бывшего министра транспорта Романа Старовойта, покончившего с собой. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
«В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза», — сказал собеседник агентства.
Представитель экстренных служб добавил, что во вторник по результатам опознания был составлен официальный акт.
Напомним, что 7 июля Старовойт был отправлен в отставку с должности министра транспорта. Впоследствии стало известно о его самоубийстве. По данным СМИ, Старовойта ждала перспектива длительного тюремного заключения. Показания против экс-главы Курской области дал его преемник и бывший заместитель Алексей Смирнов, который также находится под стражей по обвинению в хищении бюджетных средств. Тело Старовойта было обнаружено рядом с парковкой, где был припаркован его автомобиль Tesla Model X стоимостью 15-17 миллионов рублей. Его молодая девушка, переехавшая в Москву из Курска около года назад, дала комментарии после смерти чиновника.