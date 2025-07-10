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10 июля, 09:11

Путин отправил венок на прощание с экс-министром транспорта Старовойтом

Церемония прощания со Старовойтом. Обложка © Life.ru

Церемония прощания со Старовойтом. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, которая прошла в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Венок от главы государства с розами поставили у открытого гроба Старовойта в ритуальном зале.

UPD: РИА «Новости» аннулировало это сообщение.

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На церемонию прощания с бывшим коллегой прибыл практически весь кабинет министров. В зале присутствовали заместители председателя правительства РФ Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, а также министры: промышленности Антон Алиханов, сельского хозяйства Оксана Лут, экономического развития Максим Решетников, цифрового развития Максут Шадаев, культуры Ольга Любимова. Также прибыли глава АвтоВАЗа Максим Соколов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Напомним, 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта. Через несколько часов он покончил с собой. По предварительным данным, чиновнику могло грозить 20 лет тюрьмы, его «сдал» экс-глава Курской области Алексей Смирнов. На опознание приезжала молодая любовница министра, которая позже дала комментарий журналистам.

Александра Мышляева
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