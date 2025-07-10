Путин отправил венок на прощание с экс-министром транспорта Старовойтом
Церемония прощания со Старовойтом. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, которая прошла в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Венок от главы государства с розами поставили у открытого гроба Старовойта в ритуальном зале.
На церемонию прощания с бывшим коллегой прибыл практически весь кабинет министров. В зале присутствовали заместители председателя правительства РФ Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, а также министры: промышленности Антон Алиханов, сельского хозяйства Оксана Лут, экономического развития Максим Решетников, цифрового развития Максут Шадаев, культуры Ольга Любимова. Также прибыли глава АвтоВАЗа Максим Соколов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Напомним, 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта. Через несколько часов он покончил с собой. По предварительным данным, чиновнику могло грозить 20 лет тюрьмы, его «сдал» экс-глава Курской области Алексей Смирнов. На опознание приезжала молодая любовница министра, которая позже дала комментарий журналистам.