Путин отправил венок на прощание с экс-министром транспорта Старовойтом

Президент РФ Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, которая прошла в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Венок от главы государства с розами поставили у открытого гроба Старовойта в ритуальном зале.