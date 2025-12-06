«Надменная и холодная»: Соседов припомнил Долиной старые обиды

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал скандал вокруг Ларисы Долиной, отметив, что общественное недовольство певицей назревало давно. Он вспомнил, как во время совместной записи программы «Суперстар» артистка демонстративно игнорировала коллег, играя в игру на телефоне, что шоумен счёл некрасивым и неуважительным поведением.

По словам Соседова, своим отстранённым отношением Долина сама настраивала против себя многих в профессиональной среде. Он также выразил недоумение, что певица никогда не приглашала его на свои концерты, хотя он неоднократно положительно о ней высказывался. Критик подчеркнул, что посещал её выступления только по приглашению организаторов.

«Журналисты сколько мне раз жаловались на Долину, что она высокомерная, надменная. Я её всегда старался защитить. Говорил, что она такая холодная по своей природе и со всеми так разговаривает. Всё время находил какие-то хорошие качества», — признался собеседник URA.ru.

Он выразил удивление тем фактом, что певица не перестала гастролировать, не отменяя концерты, несмотря на серьёзность обвинений и общественный резонанс вокруг истории, в которой покупательница квартиры осталась без жилья и денег. Соседова также возмутило, что зрители продолжают ходить на Долину.