«Надменная и холодная»: Соседов припомнил Долиной старые обиды

Критик Соседов припомнил Долиной старую историю и поддержал её отмену
Сергей Соседов и Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © РИА Новости / Кристина Кормилицына
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал скандал вокруг Ларисы Долиной, отметив, что общественное недовольство певицей назревало давно. Он вспомнил, как во время совместной записи программы «Суперстар» артистка демонстративно игнорировала коллег, играя в игру на телефоне, что шоумен счёл некрасивым и неуважительным поведением.
По словам Соседова, своим отстранённым отношением Долина сама настраивала против себя многих в профессиональной среде. Он также выразил недоумение, что певица никогда не приглашала его на свои концерты, хотя он неоднократно положительно о ней высказывался. Критик подчеркнул, что посещал её выступления только по приглашению организаторов.
«Журналисты сколько мне раз жаловались на Долину, что она высокомерная, надменная. Я её всегда старался защитить. Говорил, что она такая холодная по своей природе и со всеми так разговаривает. Всё время находил какие-то хорошие качества», — признался собеседник URA.ru.
Он выразил удивление тем фактом, что певица не перестала гастролировать, не отменяя концерты, несмотря на серьёзность обвинений и общественный резонанс вокруг истории, в которой покупательница квартиры осталась без жилья и денег. Соседова также возмутило, что зрители продолжают ходить на Долину.
Напомним, ранее злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина пообещала вернуть Лурье все деньги.
На фоне скандала Лариса Долина столкнулась с кампанией отмены. Зрители начали сдавать билеты на её концерты. За покупательницу квартиры заступились российские звёзды. Сама певица обвинила проплаченных ботов в своей «отмене» после победы в суде. Тем временем пользователи соцсетей высмеивают Долину трендом «я был под влиянием мошенников». А Ксения Собчак сняла свой вариант «развода мошенников» под хит Долиной «Погода в доме».
