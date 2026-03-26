XXI век, а люди всё ещё попадают в рабство: 7 реальных историй, от которых волосы встают дыбом

Мы живём в эпоху интернета, космических полётов и искусственного интеллекта, но за блестящей обёрткой прогресса скрываются ужасы, которые, казалось бы, канули в Лету столетия назад. Современное рабство существует здесь и сейчас, и его жертвами становятся обычные люди, которые просто искали работу или мечтали о лучшей жизни. По данным, количество рабов в современном мире не только не уменьшается, но и растёт. Life.ru собрал семь шокирующих историй, которые доказывают: рабство никуда не исчезло, оно просто стало более изощрённым.

Вероника из Уфы поверила начальнику и бесследно исчезла

35-летняя помощница юриста из Уфы работала в обычной компании, пока её шеф не предложил переезд в Таиланд якобы для работы в новой фирме с высокой зарплатой. Вероника согласилась, полетела в Бангкок и первое время активно общалась с родными. Через несколько месяцев у неё внезапно возникли серьёзные денежные проблемы, она попросила брата перевести 300 тысяч рублей, получила средства и полностью пропала с радаров.

С декабря прошлого года телефон Вероники недоступен, она не поздравила родственников с Новым годом, и это окончательно насторожило семью. Близкие обратились в полицию, но поиски результата не дали. Знакомые начальника утверждают, что девушка якобы умерла, а сам юрист сидит в тайской тюрьме по обвинению в мошенничестве. Родные категорически отвергают версию со смертью и подозревают, что Веронику могли обманом заманить в Мьянму и заставить работать в скам-центре.

Восемь тайваньцев отправились за лёгкими деньгами и оказались в ловушке

В октябре 2024 года группа туристов из Тайваня поехала в Таиланд, соблазнившись обещаниями высокооплачиваемой работы. Вместо заработка их ждал кошмар: в Бангкоке у людей забрали паспорта и телефоны, после чего переправили в Мьянму. Три женщины возрастом от 50 до 60 лет смогли выбраться, заплатив выкуп в 300 тысяч новотайваньских долларов — около 793 тысяч рублей.

Одна из освобождённых женщин рассказала ужасающие подробности: бандиты удерживали заложников около трёх месяцев, кормили только раз в день рисом. Мужчина, который украл мобильный телефон, чтобы позвонить девушке и попросить помощи, был пойман и жестоко избит на глазах у остальных пленников. Судьба пятерых молодых людей из группы неизвестна — их быстро перевезли в другое место, и следы затерялись.

Беженец из Херсона сбежал от войны и попал в цыганское рабство

Иван бежал из оккупированного Херсона и на пересадке в Ростове-на-Дону познакомился с цыганом Сергеем, который пообещал подработку на пару недель за 500 рублей в день плюс еду и жильё. По дороге новый знакомый открыл бардачок с литром спирта — у него всё было продумано заранее. Иван выпил, и в тот же день его избили, забрали телефон, а следующие семь месяцев заставляли работать на полях в хуторе Топилин Ростовской области.

После цыган мужчину забрал другой «работодатель», у которого Иван провёл ещё четыре месяца на стройке. Телефон вернули, но денег не платили, и уехать возможности не было. В какой-то момент Иван позвонил сестре, которая посоветовала обратиться в Движение «Альтернатива». Волонтёры вместе с «ЛизаАлерт» забрали несчастного из рабства в апреле 2025 года.

Россиянин застрял в скам-центре Мьянмы

Гражданин России оказались среди рабов в скам-центре Мьянмы в 2024 году после того, как клюнул на обещание зарплаты в 10 тысяч долларов. Вместо обещанных денег у него отобрали документы и не выпускают домой. Лагерь окружён высоким забором с колючей проволокой, по периметру дежурит вооружённая охрана. Он расположен на границе Бирмы и Таиланда, рядом река, жилые дома и даже отель, но местные делают вид, что ничего не знают о существовании рабского центра.

Спасает людей оттуда китайская организация «699» — сотрудники приезжают на БТР с оружием и забирают невольников по спискам. Чтобы попасть в список, нужно каким-то образом достать телефон с геолокацией, выйти в интернет, написать данные и быстро отправить заявку, пока охрана не заметила.

Москвичи ехали автостопом в Крым, а очнулись в Дагестане

В 2021 году Пётр Пелеханов и Ольга Лифатова решили добраться до Крыма автостопом и сели в автобус на трассе «Дон». Водитель предупредил, что по пути заедут в Ставрополь, но привёз пару совсем в другое место — в Дагестан. Когда Пётр начал возмущаться и грозился разбить окна, водитель сообщил, что пассажиров продали на кирпичный завод. В Дербенте москвичей встретили две личности, которые обсуждали, кому они больше подойдут для работы.

Предприниматель купил пару за 50 тысяч рублей и увёз в село Новая Мака. Там месяц их поднимали в 4 утра, весь день заставляли работать в теплицах, а на ночь запирали в непригодном для жизни помещении. «Хозяин» заявил, что они должны отработать деньги. В начале октября Пётр нашёл под мусором люк, и узникам удалось сбежать. Обращения в дагестанскую полицию результата не дали, поэтому москвичи вернулись в столицу.

На Ставрополье братья полтора года держали парня в рабстве

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против двух братьев, которые с августа 2024-го по март 2026 года эксплуатировали 22-летнего мужчину. В селе Кочубеевское они обманули парня, лишённого средств и поддержки близких, пообещав высокооплачиваемую работу. Завладев его документами, телефоном, паспортом и военным билетом, братья лишили жертву возможности обратиться за помощью и заставляли работать — от ремонта автомобилей до строительных работ.

Мужчина подвергался насилию, его свобода была ограничена, всё происходящее фиксировалось на телефон. При обыске домовладения изъяли документы потерпевшего, электрошокер и мобильные телефоны с видеозаписями избиений и принудительного труда. На записях видно, как жертву били арматурой и применяли электрошокер. Злоумышленники задержаны, им грозит статья за использование рабского труда.

Американская пара получила 375 лет за обращение детей в рабов

63-летняя Джинн Уайтфезер и её 64-летний муж Дональд Ланц из Западной Виргинии получили в общей сложности 375 лет тюрьмы за то, что использовали пятерых приёмных чернокожих детей как рабов на своей ферме. Судья окружного суда заявила: «Вы привезли этих детей в Западную Виргинию, место, которое я знаю как почти рай, и поместили их в ад». Пара взяла подростков из приюта и поселила в сарае без водоснабжения и туалета.

Дети спали на бетонном полу, их держали запертыми по 12 часов в сутки, заставляли работать на ферме. Полиция обнаружила несовершеннолетних в октябре 2023 года, когда тревогу забил сосед супругов. Американца и его жену обвинили в торговле людьми, жестоком обращении с детьми и принудительном труде. Приговор стал одним из самых суровых по делам о современном рабстве в США и вызвал широкий общественный резонанс.

Современное рабство существует параллельно с нашей обычной жизнью, маскируясь под объявления о вакансиях, предложения подработки и обещания лёгких денег. Общий годовой доход торговцев людьми оценивается более чем в 150 миллиардов долларов. Эти истории напоминают: никто не застрахован от попадания в ловушку, а цена доверчивости может быть слишком высокой. Будьте осторожны с заманчивыми предложениями о работе за границей и всегда проверяйте работодателей, прежде чем подписывать контракты или лететь в другую страну.