Трамп устроил Балоган на ЧМ по футболу и изменил правила игры

История с отменой красной карточки форварду сборной США Фоларину Балогану на ЧМ-2026 вызвала споры не только среди футбольных болельщиков, но и в политической среде. Дональд Трамп лично обратился в ФИФА, после чего наказание игрока было приостановлено.

Политолог Сергей Маркелов считает, что этот эпизод стал примером прямого вмешательства и в мировой спорт. По его словам, Трамп публично усомнился в законности удаления футболиста, а затем ФИФА инициировала пересмотр решения через дисциплинарные процедуры.

Эксперт отметил, что формально наказание отменил профильный комитет, однако вокруг ситуации возник вопрос о политическом давлении. В УЕФА назвали случившееся «пересечением красной линии», поскольку влияние политика на футбольное решение оказалось слишком открытым.

Политика и спорт пересекались и раньше: от закулисных договорённостей до санкций против отдельных сборных. Но нынешний случай особенно показателен, потому что вмешательство произошло публично и на уровне президента США.

«Раньше такие вопросы решались через закрытые звонки. Трамп же превратил это в шоу. Он не стал просить решить вопрос тихо, а демонстративно заявил о своём звонке», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».