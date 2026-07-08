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8 июля, 08:16

Трамп устроил Балоган на ЧМ по футболу и изменил правила игры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

История с отменой красной карточки форварду сборной США Фоларину Балогану на ЧМ-2026 вызвала споры не только среди футбольных болельщиков, но и в политической среде. Дональд Трамп лично обратился в ФИФА, после чего наказание игрока было приостановлено.

Политолог Сергей Маркелов считает, что этот эпизод стал примером прямого вмешательства и в мировой спорт. По его словам, Трамп публично усомнился в законности удаления футболиста, а затем ФИФА инициировала пересмотр решения через дисциплинарные процедуры.

Сборная Бельгии потроллила Трампа после разгрома США его же вирусным танцем
Сборная Бельгии потроллила Трампа после разгрома США его же вирусным танцем

Эксперт отметил, что формально наказание отменил профильный комитет, однако вокруг ситуации возник вопрос о политическом давлении. В УЕФА назвали случившееся «пересечением красной линии», поскольку влияние политика на футбольное решение оказалось слишком открытым.

Политика и спорт пересекались и раньше: от закулисных договорённостей до санкций против отдельных сборных. Но нынешний случай особенно показателен, потому что вмешательство произошло публично и на уровне президента США.

«Раньше такие вопросы решались через закрытые звонки. Трамп же превратил это в шоу. Он не стал просить решить вопрос тихо, а демонстративно заявил о своём звонке», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

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Диктатор у телефона: Трамп уничтожил ФИФА и превратил сборную США в посмешище

Напомним, ФИФА отменила красную карточку нападающему США Фоларину Балогану после звонка Дональда Трампа, что вызвало политический скандал. В частности, Бельгия обвинила ФИФА в махинациях. Сам Трамп подтвердил, что просил отменить дисквалификацию. По итогу Балогана оштрафовали на $40 тысяч за красную карточку, а сборная США всё равно уступила Бельгии со счётом 1:4.

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Борис Эльфанд
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