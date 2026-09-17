Life.ru рассказывает, как 22-летняя россиянка перестала пилить ноготочки и стала оператором БПЛА Оглавление Чем занималась Мария до службы? Как девушка решилась на военную службу? Две недели теории, симуляторов и первых полётов Как ноготочки помогли на военной службе? Как относятся к женщинам на службе? Что служба изменила в девушке? Ещё недавно 22-летняя Мария занималась маникюром и выступала на сцене. Теперь она служит оператором БПЛА. В эксклюзивном интервью Life.ru девушка рассказала, как случайный ролик привёл её в академию дронов и почему навыки из бьюти-сферы пригодились на новой службе. 22-летняя Мария из Удмуртии стала оператором БПЛА после работы в бьюти-индустрии: эксклюзив на Life.ru ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для Марии путь к беспилотникам начался не с военного образования и не с многолетней подготовки. Девушка увидела в соцсетях ролик об обучении операторов БПЛА, собрала вещи и отправилась в Краснодар. Через две недели она уже умела управлять дроном, собирать его с нуля и ремонтировать технические неисправности. В разговоре с Life.ru Мария впервые подробно рассказала о своём переходе из бьюти-индустрии в военную профессию, полётах, сложностях службы и реакции мужчин на её появление в подразделении.

Чем занималась Мария до службы?

Как 22-летняя россиянка ушла из бьюти-сферы и стала оператором БПЛА? Фото предоставлено Марией Константиновой

До службы Мария пять лет владела собственной бьюти-студией. Она делала маникюр и педикюр, наращивала ресницы, оформляла брови и занималась массажем. По словам девушки, эта профессия появилась в её жизни практически случайно. Муж Марии служит офицером, поэтому семья часто переезжала по городам России. Девушка решила освоить дело, которое можно было бы продолжить практически в любом месте. «Я выбрала бьюти-индустрию, потому что знала, что в любом городе, где бы мы ни оказались, у меня всегда будет работа», — рассказывает героиня.

При этом с детства Мария была связана с военной средой. Её родители служили, сама она училась в кадетском корпусе и колледже МЧС. Параллельно девушка занималась вокалом, танцами, балетом, театром, играла на фортепиано и барабанах, выступала на городских мероприятиях и организовывала благотворительные концерты. «У меня семья вся военная. Поэтому с детства был кадетский корпус, потом колледж МЧС. В какой-то момент я поняла, что всё-таки хочу попасть в армию сама», — вспоминает девушка.

Как девушка решилась на военную службу?

Я увидела в рилс одной девушки, которая выучилась на оператора беспилотников. Она оставила контакт этой академии дронов в Краснодаре. Недолго думая, я собираю вещи, записываюсь на обучение и еду туда. Мария Константинова Оператор БПЛА

Мария давно хотела служить, однако попасть в воинскую часть не получалось. В подразделениях не было подходящих вакансий, а в добровольческие формирования требовались медики или люди с военной специальностью. Тогда девушка стала ездить с гуманитарной помощью и искать другие способы оказаться рядом с военнослужащими. Весной 2026 года ей попался ролик девушки, которая окончила академию операторов беспилотников в Краснодаре. После окончания академии Марии предложили заключить контракт. Так случайный ролик в соцсетях стал началом её новой профессии.

Две недели теории, симуляторов и первых полётов

22-летняя россиянка рассказала Life.ru о службе оператором БПЛА: две недели теории, симуляторов и первых полётов. Фото предоставлено Марией Константиновой

Обучение проходило в Краснодаре и длилось две недели. Первую часть программы посвятили теории, конспектам и работе на симуляторах. В группе было девять человек, поэтому инструкторы могли уделять внимание каждому ученику. Во время второй недели будущие операторы выезжали на полигон. Там они совершали первые полёты, проходили полосу препятствий, учились разбирать и собирать дроны, а также осваивали пайку. «Невозможно освоить профессию за две недели от и до. Но дать самые базовые навыки и знания можно», — утверждает Мария.

Оператор БПЛА Мария рассказывает о переходе из бьюти-сферы на военную службу (ДЛЯ БИЛЬДОВ! фото, где девушка управляет дроном или просто с дроном) Фото предоставлено Марией Константиновой

Однако главной трудностью для девушки стало управление FPV-дроном. В отличие от некоторых моделей, он не выполняет команды автоматически. Оператору приходится самостоятельно контролировать каждое движение. Кроме управления, оператор должен уметь самостоятельно находить технические неисправности. Иногда аппарат не взлетает из-за небольшой детали или неправильного подключения, и разбираться с проблемой приходится прямо перед выполнением задачи.

Как ноготочки помогли на военной службе?

Как опыт в бьюти-сфере помогает в службе оператора БПЛА? Видео предоставлено Марией Константиновой

Удивительно, но навыки из бьюти-сферы помогли Марии быстро освоить работу с небольшими деталями. Девушке пришлось работать с тонкими проводами, небольшими деталями, креплениями и паяльником. По её словам, уверенность в движениях помогла быстрее привыкнуть к техническим операциям. Мария не боялась держать инструмент и могла сосредоточиться на точности соединений. Полезным оказался и опыт общения с клиентами и участниками различных мероприятий. Девушка привыкла находить общий язык с разными людьми, выступать перед публикой и не замыкаться в незнакомой обстановке.

Как относятся к женщинам на службе?

Все парни просто шикарные. И как люди, и как специалисты. Нам очень повезло, что мы попали именно сюда. И в целом они нам во всем помогали. Они нас многому также сами учили, показывали, объясняли, рассказывали то, чего мы, допустим, не знали. Мария Константинова Оператор БПЛА

В подразделении Мария оказалась вместе с другой девушкой, которая работала инженером. Сначала мужчины относились к новым сослуживицам настороженно и отпускали в их адрес резкие шутки. При этом, по словам Марии, речь не шла о постоянной враждебности. Военнослужащие помогали девушкам, объясняли непонятные моменты и делились собственным опытом. Постепенно в коллективе сложились нормальные рабочие отношения.

Мария также признаёт, что служба требует серьёзной физической выносливости. На позиции приходится нести дроны, генераторы, топливо, вещи и продукты. В этом отношении мужчинам зачастую проще справляться с нагрузкой. Однако физическая сила не отменяет необходимости обладать техническими навыками и выдержкой. Умение летать на дроне становится только частью работы.

Что служба изменила в девушке?

Меняется абсолютно всё: взгляды, восприятие того, о чём говорят люди здесь, в наших мирных городах. Ты уже хочешь обратно. Отпуск ещё не закончился, а ты уже с нетерпением ждёшь возвращения. Мария Константинова Оператор БПЛА

После контракта Мария говорит, что изменилась почти во всех отношениях. До этого она ездила с гуманитарной помощью, но не знала многих деталей службы и не представляла, с какими трудностями сталкиваются военнослужащие. Полученный опыт повлиял и на её отношения с мужем. Он служит офицером, однако раньше не рассказывал супруге обо всех обстоятельствах своей работы. Из-за этого между ними иногда возникали недопонимания. После собственного опыта Мария стала лучше понимать его решения, переживания и усталость. Девушка признаётся, что служба сблизила их, хотя муж по-прежнему тревожится за неё. Кроме того, Мария стала сильнее ценить обычную мирную жизнь, встречи с близкими и время дома. По её словам, после возвращения человек начинает иначе смотреть на привычные вещи.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!