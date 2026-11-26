5 ноября в российский прокат вышел фильм «Плетёный муж» с Оливией Колман и Александром Скарсгардом. По сюжету одинокая Рыбачка, уставшая от насмешек односельчан, просит Корзинщика сплести ей супруга из ивовых прутьев. В реальности идеальную пару тоже искали необычным способом: в СССР — с помощью ЭВМ. Вот только мужчина, которого в деревне поначалу считают нелепым недоразумением, оказывается мужем, о котором начинают мечтать даже замужние соседки. И дело далеко не в его внешности.

Занимается домашними делами без напоминаний

Какие качества ценят женщины в мужчинах: почему участие мужа в домашних делах делает отношения счастливее. Фото © Кадр из фильма «Плетёный муж», режиссёры Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, сценаристы Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, Ursula Wills

Стоило Плетёному мужу поселиться у Рыбачки, как её дом преобразился: он прибирается, чинит крышу и обустраивает сад, причём делает это совершенно естественно, не ожидая, пока жена составит список поручений. В деревне, где домашнее хозяйство считается исключительно женской обязанностью, такое поведение выглядит даже вызывающе.

В реальной жизни некоторые мужчины тоже боятся, что, взяв в руки тряпку или встав у плиты, потеряют авторитет в глазах любимой. Вот только куда привлекательнее выглядит партнёр, которому не нужно по пять раз напоминать о грязных тарелках и объяснять, где дома лежит пылесос. Исследование, опубликованное в журнале Socius, показало, что женщины, которые делят домашние обязанности с партнёром поровну, в среднем более удовлетворены отношениями, чем те, на чьи плечи ложится основная часть работы. И дело не в самой вымытой посуде, а в ощущении, что рядом есть взрослый человек, с которым можно разделить ответственность за общую жизнь.

Не комплексует, когда женщина зарабатывает больше

Жена зарабатывает больше мужа: почему поддержка её карьерных успехов важнее стереотипов о главном добытчике. Фото © Кадр из фильма «Плетёный муж», режиссёры Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, сценаристы Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, Ursula Wills

После свадьбы именно Рыбачка продолжает зарабатывать на жизнь семьи. Плетёного мужа это совершенно не смущает: он не требует, чтобы супруга бросила любимое дело, не пытается занять её место и с готовностью берёт на себя заботы о доме.

В обществе всё ещё живуча установка, что мужчина должен во что бы то ни стало быть главным добытчиком, иначе женщина перестанет его уважать. Из-за этого повышение жены или более высокая зарплата могут стать для некоторых мужчин поводом для болезненного сравнения вместо радости за близкого человека. Однако для многих женщин куда важнее, чтобы любимый не воспринимал их достижения как личное поражение, уважал выбранную профессию и умел вносить свой вклад в семейную жизнь, не оценивая собственную значимость исключительно в деньгах.

Не стесняется говорить о любви при других

Как мужчина показывает любовь к женщине: почему нежность и признания в чувствах при друзьях так важны. Фото © Кадр из фильма «Плетёный муж», режиссёры Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, сценаристы Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, Ursula Wills

На деревенском празднике Плетёный муж открыто признаётся Рыбачке, насколько важное место она занимает в его жизни, а во время общего танца супруги отказываются повторять заученные движения остальных пар и придумывают собственные. Пока односельчане недоумевают, эти двое наслаждаются обществом друг друга.

Знакомая ситуация: наедине мужчина может быть невероятно нежным, но стоит оказаться в компании друзей, как он превращается в сурового молчуна, которому неловко взять девушку за руку. А ведь для женщины возможность получить объятие, комплимент или услышать тёплые слова не только за закрытой дверью спальни может значить очень многое. Это даёт понять, что партнёр не стыдится своей привязанности и ему не приходится играть роль равнодушного человека ради чужого одобрения. Впрочем, выражать чувства бывает непросто и по другим причинам. Иногда мы отчаянно скучаем по любимому, а при встрече хотим отдалиться. Почему так происходит в отношениях на расстоянии, Life.ru уже разбирался с психологом.

Не пытается переделать женщину под чужие стандарты

Какие мужчины нравятся женщинам: почему принятие внешности любимой важнее чужих представлений о красоте. Фото © Кадр из фильма «Плетёный муж», режиссёры Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, сценаристы Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, Ursula Wills

До появления мужа Рыбачку постоянно высмеивают за внешность, непритязательную одежду и запах рыбы, от которого ей никуда не деться в силу профессии. Казалось бы, по законам романтического кино героиню ждёт эффектное преображение: новое платье, причёска и восхищённые взгляды окружающих. Но ничего подобного не происходит. Плетёный муж влюбляется в неё именно такой, какой она была и прежде.

Для некоторых мужчин внешность спутницы становится способом подчеркнуть собственный статус перед окружающими. Отсюда и бесконечные замечания о лишних килограммах, одежде или возрасте любимой. Соцсети дают ещё больше поводов сравнивать свою жизнь с чужой, особенно когда мы никак не можем перестать следить за бывшими и теми, кто нас раздражает. Гораздо ценнее бывает ощущение, что тебя не сравнивают с чужими жёнами, не оценивают каждый недостаток и не ждут, когда ты наконец превратишься в более удачную версию себя. Рядом с таким человеком женщине не приходится ежедневно сдавать экзамен на право быть любимой.

Заботится об удовольствии женщины в постели

Какие качества мужчины ценят женщины в интимной жизни: почему внимание к желаниям партнёрши важнее опыта. Фото © Кадр из фильма «Плетёный муж», режиссёры Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, сценаристы Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, Ursula Wills

Одна из главных причин зависти к Рыбачке заключается в том, что Плетёный муж относится к её желаниям в спальне с не меньшим вниманием, чем к собственным. Для других жителей деревни, привыкших воспринимать супружескую близость скорее как обязанность или способ обзавестись потомством, это становится настоящим открытием.

Некоторые мужчины стесняются обсуждать секс с партнёршей, поскольку воспринимают вопросы и просьбы как признание собственной неопытности. Но способность интересоваться желаниями другого человека как раз помогает сделать близость лучше. В исследованиях психологов стремление учитывать сексуальные потребности партнёра было связано с большей удовлетворённостью отношениями. Поэтому умение прислушиваться к женщине, спокойно обсуждать то, что нравится обоим, и заботиться о взаимном удовольствии куда важнее показной уверенности в собственном мастерстве.

Не считает жену своей собственностью

Как выглядят здоровые отношения мужчины и женщины: почему доверие и уважение важнее ревности и контроля. Фото © Кадр из фильма «Плетёный муж», режиссёры Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, сценаристы Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, Ursula Wills

В деревне, где происходит действие фильма, существует любопытный свадебный обычай: жених должен надеть на шею невесты железный ошейник. Рыбачка отказывается от этого атрибута, и Плетёный муж не видит никаких причин настаивать на соблюдении традиции. Семейная жизнь героини начинается с того, что она сохраняет право распоряжаться собой. К слову, и в реальной истории будущие супруги далеко не всегда могли сами выбрать, на ком жениться или за кого выходить замуж: достаточно вспомнить брачные обычаи Руси.

Создатели фильма буквально превращают в видимый предмет то, что в современных отношениях может проявляться куда менее очевидно. Ревность нередко принимают за признак сильной любви, а контроль над тем, с кем женщина общается, что носит и куда ходит, за проявление мужской заботы. Однако попытки изолировать партнёра от близких и управлять им через чувство вины относятся к числу опасных приёмов, которыми пользуются манипуляторы. Доверие к партнёрше и уважение к её решениям не делают мужчину слабым. Напротив, многим женщинам гораздо комфортнее рядом с тем, кому не нужно постоянно доказывать своё превосходство запретами.

Не поддерживает разговоры о том, какие ужасные все женщины

Психология отношений мужчины и женщины: почему важно не унижать любимую ради одобрения мужской компании. Фото © Кадр из фильма «Плетёный муж», режиссёры Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, сценаристы Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, Ursula Wills

Когда местные мужчины обвиняют Плетёного мужа в том, что их собственные супруги вдруг стали недовольны семейной жизнью, он не начинает жаловаться на Рыбачку вместе со всеми. Вместо этого в разговоре с Пекарем герой задаёт совершенно простой вопрос: любит ли тот свою жену? На мгновение даже Пекарь забывает о претензиях и начинает говорить о супруге с нежностью.

Плетёный муж не старается заслужить уважение других мужчин за счёт унижения любимой женщины. И именно это поведение особенно показательно. Иногда в мужской компании принято отшучиваться, мол, жена опять заставила что-то сделать, не отпустила гулять или пилит без причины, даже если на самом деле человек вполне доволен семейной жизнью. А уверенность в том, что партнёр не выставляет тебя посмешищем за спиной, не обесценивает ваши отношения ради компании и не стесняется быть счастливым в браке, для многих женщин гораздо важнее любых громких обещаний. Да и судить о собственных отношениях по чужим советам стоит осторожно: Life.ru уже рассказывал, какие рекомендации, выдаваемые в соцсетях за психологическую помощь, могут навредить.

Создатели картины пошли на хитрость, буквально выдумав мужчину, который не успел усвоить привычные представления о том, как должен вести себя настоящий муж. Но самое интересное, что практически ни для одного из перечисленных поступков не нужно обладать волшебными способностями. Главное, чтобы забота и уважение были взаимными, ведь быть хорошим партнёром не значит отказываться от собственных интересов. А если после «Плетёного мужа» вам захочется посмотреть ещё несколько красивых историй о любви, загляните в нашу подборку 10 дорам на Netflix с самым высоким рейтингом IMDb.