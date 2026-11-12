Американская корпорация Nvidia начала поиск потенциальных преемников генерального директора Дженсена Хуанга. Совет директоров уже привлёк к этому стороннюю компанию на фоне скандала вокруг личной жизни руководителя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

Руководство технологического гиганта также рассматривает возможность назначения временного гендиректора, который возглавит компанию до выбора постоянного кандидата. По данным агентства, 11 ноября директора собрались, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Хуанга.

При этом окончательного решения об увольнении предпринимателя пока не объявлено. Ранее The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров готовится к его отстранению. Хуанг руководит Nvidia с момента основания компании в 1993 году, поэтому возможная смена гендиректора станет серьёзным испытанием для корпорации.

Ситуация осложнилась после публикации The New York Times о предполагаемом втором романе Хуанга. По сведениям газеты, бизнесмен состоял в отношениях с Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения.

Сообщения о поиске нового руководителя появились ещё до официального объявления об отставке. Почему Nvidia начала готовиться к смене руководства и что было подтверждено позднее — в хронологии Life.ru.

Скандал уже отразился на финансовом положении компании. Как писал Life.ru, 9 ноября акции Nvidia резко подешевели, а капитализация сократилась примерно на 200 миллиардов долларов. Сам Хуанг, по оценке Forbes, потерял около 7,4 миллиарда долларов за первые полчаса торгов.

Впоследствии группа акционеров подала коллективный иск против Nvidia и её руководителя. Инвесторы считают, что руководство могло скрыть сведения, способные повлиять на стоимость ценных бумаг, и требуют возмещения ущерба. Претензии рассматриваются в федеральном суде Сан-Хосе в Калифорнии.