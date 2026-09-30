«Последнее ядерное предупреждение»: Коц оценил ситуацию вокруг Калининграда

Военкор Александр Коц назвал серию российских предупреждений НАТО вокруг Калининградской области «последним ядерным предупреждением». По его мнению, Москва предельно ясно обозначила возможные последствия попытки изолировать российский регион.

Поводом стали заявления российских диппредставительств и направленный НАТО неофициальный дипломатический документ. Россия предупредила, что в случае попытки отрезать Калининградскую область от остальной страны готова использовать для защиты территории весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие. Life.ru писал о предупреждении посольства РФ в Ирландии, где также говорилось о риске прямого вооружённого столкновения.

«Поэтому нынешние ноты читаются как ультиматум. Москва проговорила вслух, где проходит черта, — чтобы никому не пришло в голову проверять её опытным путём», — считает Коц.

НАТО на российское предупреждение уже ответило. Представитель альянса Эллисон Харт заявила, что блок считает себя оборонительным и не рассматривает свои учения как угрозу для территории России. Она также осудила «безответственную ядерную риторику» и заверила, что НАТО продолжит защищать территории своих участников.

Коц связал обострение риторики вокруг Калининграда с заявлениями европейских политиков и военной активностью в Балтийском регионе. В мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис говорил о способности НАТО в случае необходимости уничтожить российские системы ПВО и ракетные базы в Калининградской области. Позднее дипломат объяснял свои слова необходимостью демонстрировать решимость альянса и сдерживать возможную угрозу.

На этом фоне Литва начала рассматривать изменение статьи 137 своей конституции, которая запрещает размещение оружия массового поражения и иностранных военных баз. В июле проект получил 89 голосов на первоначальном этапе, а в сентябре его поддержал профильный комитет. Life.ru рассказывал, что окончательное изменение конституции потребует двух голосований как минимум по 94 голоса.

Тема возможной блокады российского эксклава поднимается Москвой не впервые. В начале сентября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что в НАТО рассматривают различные способы блокирования Калининградской области. По его словам, Россия располагает средствами для ответа на подобный сценарий. Альянс при этом публично отрицает подготовку нападения на российскую территорию и подчёркивает оборонительный характер своей деятельности.

Российская ядерная доктрина, обновлённая в 2024 году, допускает применение ядерного оружия в случае агрессии с использованием обычных вооружений, если она создаёт критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности России или Белоруссии. На возможную изоляцию Калининграда российские дипломаты теперь прямо распространяют предупреждение о готовности использовать все средства защиты.