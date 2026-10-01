СМИ по всему миру дружно подхватили ложную информацию о том, что рейс Flydubai из ОАЭ в Израиль едва не потерпел крушение из-за конфликта между русским и украинским пилотами. Военный корреспондент KP.RU Александр Коц объяснил, почему этот вымысел оказался столь правдоподобным для международной аудитории.

По его словам, первым версию о национальностях лётчиков озвучил израильский 12-й канал без каких-либо доказательств, после чего фейк мгновенно распространился по украинским, европейским медиа, несмотря на отсутствие официальных подтверждений.

Впоследствии генконсульство РФ опровергло участие российского пилота, а израильские СМИ сообщили, что конфликт произошёл между вторым пилотом из Омана и командиром из ОАЭ, который позже оказался гражданином Индии. Коц считает, что причиной массового доверия к фейку стала информационная «лихорадка», которую Украина поддерживает уже пятый год, подавая любое происшествие как продолжение боевых действий.

Зарубежные редакции, по мнению военкора, давно «заражены от этого носителя» и утратили способность критически оценивать новости, автоматически накладывая шаблон конфликта на любые события.

Журналист отметил, что фронт действительно расширился на порты, трубопроводы и танкеры в нейтральных водах, поэтому ножевой конфликт двух пилотов на высоте 10 километров перестал восприниматься как абсурд и стал выглядеть очередной военной сводкой.

При этом ни одна редакция не задумалась о распределении ролей: украинец с ножом, желающий угробить людей, и русский, встающий на его пути — этот нарратив был принят мгновенно и без проверки. Коц назвал показательным, что мир поверил в анекдотичную историю, за которой стояли жизни сотен пассажиров и реальная угроза катастрофы над Саудовской Аравией.