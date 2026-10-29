Слышит музыку так, как другие не умеют: как незрячий мальчик покорил Пугачёву и Ани Лорак Оглавление Первые шаги в музыке Синтезатор с ужасным звуком Вокал ради первых слов Подарок от Деда Мороза Ладони на ладонях Одно слово перед сном Шарики, значки и «Мама» с Ани Лорак «А почему другие так не могут?» Семилетний Максим не видит с рождения, но подбирает любую песню на слух так, что даже знаменитости не могут пройти мимо. Мама мальчика рассказала Life.ru, как они встретили его третий день рождения в больничном боксе и где начался его путь в музыку. Максим Цой: незрячий мальчик с абсолютным слухом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Семилетний Максим Цой никогда не видел ни клавиш, ни нот, ни лиц людей, которые смотрят его ролики. Мальчик незрячий с рождения. Зато любую песню Максим подбирает на слух буквально за пару прослушиваний, а под видео с песней «Делу время» Алла Пугачёва написала ему всего одно слово: «Браво». Его мама Александра Цой рассказала Life.ru историю сына: про больничный бокс, первые слова в три года, синтезатор с ужасным звуком и детскую мечту, которую исполнил настоящий Дед Мороз.

Первые шаги в музыке

Максим Цой: детство, больничный бокс и первые слова. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxtsoy_piano

Первой музыку в Максиме услышала бабушка: годовалый малыш вдруг начал подпевать «В лесу родилась ёлочка». Бабушки вообще первыми замечают в детях искру, недаром в советском кино именно они так часто крадут сцену у главных героев. Но говорить Максим не спешил: до трёх лет в его словаре было буквально несколько слов. «Свои три года он, а заодно и мои тридцать лет, мы отмечали вместе в стерильном боксе больницы. А после выписки Макс наконец заговорил», — вспоминает Александра.

«Максим незрячий с рождения. Я обычно не углубляюсь в подробности его диагноза. Считаю, что это его личная история, и когда он вырастет, то сам решит, хочет ли рассказывать о ней подробнее. При этом я не скрываю, что в три года Максим перенёс трансплантацию костного мозга. После неё был длительный период восстановления, который занял около года. И только спустя полтора года после трансплантации врачи разрешили ему пойти в детский сад», — рассказывает мама.

Синтезатор с ужасным звуком

После больницы Максиму подарили игрушечный синтезатор. Звук у игрушки, по словам мамы, был совершенно ужасный, но мальчика это не смутило. Он слушал классику на своей музыкальной игрушке-зайчике, а потом садился за пластмассовые клавиши и сам искал те же звуки. Никто его этому не учил. В семье до сих пор хранят видео, где Максиму ещё нет четырёх, а он уже подбирает первые ноты классического произведения. Тогда мама и представить не могла, куда приведёт эта игра.

Вокал ради первых слов

Абсолютный слух Максима Цоя: первый педагог и вокал. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxtsoy_piano

Петь Максима отвели вовсе не за славой. Александра искала занятие, которое поможет сыну научиться говорить и будет ему в радость. В трёх или четырёх студиях ей ответили одно и то же: ребёнок слишком маленький, педагога нет. Но в ноябре 2023 года нашлась педагог Юлия. Она нажимала самые низкие ноты, а Максим безошибочно называл каждую. Именно она первой сказала маме, что у сына абсолютный слух.

Подарок от Деда Мороза

В студии Юлии Максим познакомился с большим синтезатором и попросил купить ему такой же. Раньше он никогда не просил ничего настолько большого и конкретного. Но семья тогда обустраивалась в Москве после переезда из Екатеринбурга, кочевала с квартиры на квартиру, и купить инструмент сразу не получалось. Александра отправила желание сына на «Ёлку желаний». После Нового года раздался звонок, а 30 января 2024 года к Максиму приехал Дед Мороз с настоящим синтезатором. Вот так чудеса и случаются!

Ладони на ладонях

Сейчас Максим Цой учится в музыкальной школе по классу скрипки и поёт в вокальной студии Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой. Многие педагоги боялись, что не смогут объяснить незрячему ребёнку технику. А всё оказалось проще: учитель кладёт свои ладони на ладони Максима и показывает, как держать руки и смычок. Новые песни мальчик чаще всего слышит в машине, в московских пробках. Хватает двух-трёх прослушиваний, и вдруг: «Я уже всё подобрал!» Дома он садится за фортепиано и сразу играет.

Одно слово перед сном

Алла Пугачёва оценила песню Максима Цоя. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxtsoy_piano

Комментарий Аллы Пугачёвой Александра увидела поздно вечером, когда сын уже спал. Сначала решила, что пишет фанатский аккаунт, но синяя галочка заставила проверить профиль. Даже сама исполнительница оценила, как семилетний мальчик спел её песню «Делу время». «Конечно, было очень приятно и неожиданно получить такой знак одобрения от певицы, чьим голосом эта песня звучит у меня в голове и, наверное, всегда будет звучать», — признаётся Александра. Утром она первым делом рассказала обо всём Максиму.

Шарики, значки и «Мама» с Ани Лорак

Максим Цой, группа «Браво» и дуэт с Ани Лорак. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxtsoy_piano

Одним из первых Максима заметил журналист Mash Александр Шпак и снял о нём репортаж. После интервью мальчика спросили о мечте, и он попросил много-много воздушных шариков. Новый год семья встретила в квартире, полной шаров! Группа «Браво» подарила Максиму автограф шрифтом Брайля и значки, по которым он теперь барабанит на куртке. А на фестивале «Белая трость» он спел с Ани Лорак песню «Мама». Соцсети иногда творят чудеса!

«А почему другие так не могут?»

Когда мама спрашивает Максима, как у него получается подбирать музыку, он не понимает вопроса. Его скорее удивляет, почему другие люди так не умеют. А лишние ноты в любимых песнях он слышит мгновенно. Однажды прямо на уроке Максим не давал педагогу по вокалу Стасу Обухову продолжить занятие, пока тот не убрал из аккорда ноту, которую мальчик считал лишней. Но больше всего Александру трогает не талант сына, а то, с какой любовью он садится за инструмент каждый день.

«Меня, пожалуй, больше всего удивляет даже не его музыкальный слух, а отношение к занятиям. Нет такого, чтобы Макса нужно было заставлять заниматься. Конечно, в силу возраста ему ещё нужно напоминать о занятиях, иногда находиться рядом, помогать организовать процесс. Но занимается он всегда с полной отдачей и удовольствием. И для меня это, наверное, самое главное — видеть, как сильно он любит то, чем занимается», — делится с Life.ru мама Максима Александра Цой.

Сегодня Максим Цой мечтает стать музыкантом, певцом и аккомпаниатором, освоить все инструменты на свете и поскорее добраться до барабанов. Ещё он очень хочет снова спеть с Ани Лорак и с Дианой Гурцкой, к которой искренне привязался. От больничного бокса до «Браво» прошло всего четыре года. А то самое видео с игрушечным синтезатором мама бережёт как главное сокровище семьи. И правильно: такие моменты не повторятся, поэтому домашние записи стоит вовремя спасти от времени.

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