Иван Крылов умер 21 ноября 1844 года. Его басни помнят наизусть даже те, кто давно окончил школу: обычно достаточно назвать заголовок, чтобы услышать готовую мораль. Но стоит задержаться на самом сюжете, и привычная история становится тревожнее. Здесь обманывают доверчивых, требуют песен от пленника и произносят речи о помощи, пока рядом умирают от голода. Русские сказки тоже бывают куда страшнее, чем мы привыкли думать: вспомните хотя бы семь кровавых историй из собрания Афанасьева.

«Стрекоза и Муравей» — её призывают работать ради зимы, которой она может не увидеть

«Стрекоза и Муравей»: почему короткая жизнь стрекозы меняет привычное школьное прочтение басни Крылова. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мораль, которую нам озвучивали в школе, довольна проста: Стрекоза провела лето без забот и теперь расплачивается за беспечность. Но если представить на её месте настоящую стрекозу, история полностью меняется. Взрослая жизнь этих насекомых обычно длится считаные недели, иногда чуть дольше, но всё равно это очень короткая жизнь, которая заканчивается с наступлением холодов. Требование всё лето готовиться к собственной зимовке для такой героини звучит жестоко, так как до зимы она может просто не дожить.

Конечно, это современное биологическое прочтение, а не доказательство того, что хотел сказать Крылов. Поющая и прыгающая Стрекоза в басне не совпадает с реальным насекомым: сюжет восходит к истории о цикаде. И всё же, если на минуту забыть школьную мораль, перед Муравьём стоит существо, которое просит еды и тепла. Вместо помощи оно получает упрёк.

«Ворона и Лисица» — виктимблейминг по-крыловски

«Ворона и Лисица»: как героиня басни Крылова стала жертвой лести и лишилась сыра из-за хитрости. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мы привыкли смеяться над Вороной: поверила похвалам, раскрыла клюв и осталась без сыра. Но Лисица подходит к ней с вполне конкретной целью — забрать чужую еду. Она подбирает слова, добивается нужной реакции и скрывается с добычей. Ворона проявила тщеславие, однако именно Лисица здесь виновна. И корить всегда нужно только преступника, а не жертву. Потому что именно рыжая пошла на обман и воровство, а птица, хоть и проявила тщеславие, всё же остаётся потерпевшей!

Такой феномен, как обвинение жертвы, называется виктимблейминг (от англ. victim — жертва и blame — винить). Это явление создаёт проблему в обществе, когда потерпевший не может получить соответствующую помощь из-за «защиты» преступника. Мораль басни Крылова проста: лесть опасна. Сам сюжет заодно показывает, насколько ловко её используют те, кому что-то от нас нужно. Но если посмотреть на текст под другим углом, всплывает другой социальный конфликт. Сегодня аферисты действуют изобретательнее Лисицы: например, представляются полицейскими и разыгрывают целый спектакль. Life.ru разбирал, какие просьбы выдают такого мошенника.

«Белка» — рабство, о котором даже не догадываются

«Белка»: скрытый смысл басни Крылова о бесконечном тяжёлом труде, который не приближает героиню к цели. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Белка уверяет Дрозда, что целый день бегает по важным поручениям большого барина. Ей некогда поесть, попить или перевести дух. Со стороны кажется, что перед нами образцовая труженица, пока не замечаешь главную деталь: всё это время Белка бежит в колесе.

Обычно басню читают как насмешку над бесполезной суетой. Но можно увидеть в ней и более печальную историю: Белка так занята, что не успевает спросить себя, куда ведут её усилия. Она изматывается, верит в важность поручений и ни на шаг не приближается к цели.

«Кошка и Соловей» — пленника заставляют развлекать своего мучителя

«Кошка и Соловей»: как пленника заставили петь в когтях хищницы и съели за плохое выступление в басне Крылова. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кошка ловит Соловья, впивается в него когтями и просит спеть. Она обещает отпустить птицу, если услышит песню. Но Соловей едва дышит от страха и боли. Вместо пения у него выходит слабый писк, после чего Кошка объявляет его плохим певцом и съедает.

Самое страшное здесь — условие, которое невозможно выполнить. Пленнику предлагают доказать свой талант, одновременно лишая его возможности петь. В примечаниях к басне этот сюжет связывают с цензурой: трудно ждать свободного голоса от того, кто находится в чужих когтях. А к чему в реальной жизни может привести власть человека, который решает за других, как им говорить и жить, показывают истории самых жутких сект СССР и России.

«Пустынник и Медведь» — единственный друг его убивает

«Пустынник и Медведь»: почему единственный друг героя басни Крылова случайно стал его убийцей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пустынник живёт один и тяготится одиночеством. В лесу он знакомится с Медведем, и вскоре друзья почти не расстаются. Однажды человек засыпает, а Медведь берётся его сторожить. Муха садится Пустыннику на лицо. После нескольких неудачных попыток её прогнать Медведь хватает тяжёлый камень и бьёт туда, где сидит насекомое, — прямо по лбу друга, чем и убивает его.

Мораль басни предостерегает от неумелой помощи. Но в самой истории больнее всего то, что Медведь искренне заботился о Пустыннике. Человек наконец нашёл близкого друга и погиб именно тогда, когда доверил ему свой сон. Вот уж воистину медвежья услуга… Опасные советы тоже нередко звучат как забота: Life.ru собрал популярные рекомендации из соцсетей, которые выдают за психологическую помощь.

«Добрая лисица» — она учит милосердию, пока сироты умирают от голода

«Добрая лисица»: страшный финал басни Крылова о голодных птенцах и лицемерной речи о милосердии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После гибели малиновки в гнезде остаются трое беспомощных птенцов. Лисица садится рядом и начинает призывать других птиц помочь сиротам. Одним она предлагает принести корм, другим — согреть малышей или заменить им мать. Сама при этом продолжает говорить. Птенцы падают из гнезда от голода, и Лисица тут же их съедает.

Крылов обличает показную доброту, за которой не стоит поступков. Если сосредоточиться на птенцах, финал звучит куда страшнее: хищница находилась совсем рядом, видела их беду и сумела превратить даже её в повод произнести красивую речь. А у другого русского писателя забота о ребёнке действительно стала началом сказочной книги. После семейной трагедии Мамин-Сибиряк сочинял истории для дочери — так появились «Алёнушкины сказки».

«Лягушка и Вол» — смертельное влияние стандартов красоты

«Лягушка и Вол»: как стремление сравниться с Волом в басне Крылова привело завистливую Лягушку к гибели. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лягушка замечает огромного Вола и решает сравняться с ним размером. Она раздувается, спрашивает подругу, достаточно ли выросла, и пробует снова. Подруга не даёт ей желанного ответа. Наконец Лягушка лопается и погибает. Здесь никто не заставлял её меняться: в тексте прямо говорится о зависти. Именно поэтому история так тревожит. Лягушка сама выбрала недостижимый образец, а затем довела себя до гибели, пытаясь стать кем-то другим. Ничего не напоминает? В нашем обществе стандарты красоты так прочно закрепились в сознании, что на месте Лягушки оказываются миллионы людей. Например, уже сейчас в Интернете бьют тревогу из-за экстремальной худобы этих звёзд.

Басни Крылова не становятся менее меткими, если взглянуть на них глазами тех, кого принято осуждать или жалеть. Просто рядом с короткой моралью появляется ещё один вопрос: что произошло с героем, пока остальные искали в его судьбе урок для себя? Ворона потеряла еду, Соловей — жизнь, а птенцы так и не дождались помощи. Порой и судьбы самих писателей и их близких оказываются сложнее знакомых нам книжных сюжетов. Например, Иван Тургенев отдал единственную дочь на воспитание Полине Виардо, Life.ru рассказывал, как сложилась её жизнь и почему она осталась без наследства отца.