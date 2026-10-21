УП: Ермак после отставки продолжает общаться с Зеленским по телефону

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак сохранил телефонную связь с Владимиром Зеленским даже после увольнения. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на нескольких собеседников в окружении украинского лидера.

Положение экс-чиновника источники издания описали фразой «Ермак остался в смартфоне Зеленского». При этом после отставки его больше не видели в здании президентского офиса на Банковой.

Однако возможность лично общаться с Зеленским, по оценке собеседников УП, уже не обеспечивает Ермаку прежнего политического веса. Один из высокопоставленных украинских чиновников считает, что бывший руководитель офиса лишился примерно 90% своего влияния. По его словам, дистанционно управлять процессами и раздавать поручения так, как раньше, Ермак больше не может.

Тем не менее издание допускает, что экс-глава офиса по-прежнему участвует в отдельных политических процессах. В частности, журналисты связывают его с июльской отставкой министра обороны Михаила Фёдорова. Тогда, как сообщал Life.ru, Ермак посещал пункт управления Александра Сырского в одной из прифронтовых областей на фоне конфликта главкома ВСУ с руководством Минобороны.

Напомним, 28 ноября 2025 года сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака. Следственные действия проходили на фоне коррупционного скандала вокруг энергетического сектора Украины и так называемых «плёнок Миндича». В тот же день Зеленский подписал указ об отставке своего ближайшего соратника.

В мае 2026 года ситуация получила продолжение. НАБУ и САП официально сообщили Ермаку о подозрении по делу о предполагаемой легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного комплекса «Династия» под Киевом. В рамках расследования суд арестовал земельные участки и недостроенные объекты. Сам экс-чиновник назвал подозрение необоснованным и пообещал защищать свою репутацию законными способами.

Позднее Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Однако уже 18 мая бывший глава президентского офиса вышел из СИЗО после внесения необходимой суммы. При этом на него наложили ряд процессуальных ограничений.

В сентябре антикоррупционные органы Украины заинтересовались происхождением средств, внесённых в качестве залога, в том числе по делу Ермака. Руководитель НАБУ Семён Кривонос пояснил, что проверки затронут сразу несколько расследований, а выводы о законности происхождения денег будут делать только после изучения обстоятельств.