За косолапого заплатят: Охотникам предложили премии за добычу медведей
Росохотрыболовсоюз предложил платить охотникам за добычу медведей до 35 тысяч
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Росохотрыболовсоюз предложил платить охотникам от 35 тыс. рублей за добычу медведя. Меры обсуждают на фоне роста числа нападений хищников на людей.
Ассоциация предлагает снять часть ограничений, которые сейчас усложняют регулирование численности бурого медведя. В частности, речь идёт об отмене 30-дневного срока действия разрешения, продлении сезона охоты до 28 февраля и отмене сбора за добычу. С соответствующим предложением организация уже обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Сейчас, если охотнику не удалось добыть зверя в течение 30 дней, приходится получать новое разрешение и повторно оплачивать сбор. Для большинства бурых медведей он составляет три тысячи рублей, для камчатской популяции — шесть тысяч.
Одновременно предлагается стимулировать охотников выплатами. В регионах уже действуют собственные программы: в Бурятии за добычу представляющего угрозу медведя платят 15 тысяч рублей, а в Красноярском крае вознаграждение достигает 36,5 тысячи. В Забайкалье также ввели выплату в размере 15 тысяч рублей.
Ещё одно предложение касается животных, которые непосредственно угрожают людям. Росохотрыболовсоюз предлагает разрешить добывать такого медведя сразу, а необходимые документы оформлять уже после, чтобы не терять время на согласования в экстренной ситуации.
Проблемой занялись и на федеральном уровне. Правительство готовит дополнительные меры из-за роста числа конфликтов между медведями и людьми. Особенно напряжённая обстановка в последние месяцы складывалась в Сибири и на Дальнем Востоке.
Так, в Красноярском крае за сезон ликвидировали 653 медведя, выходивших к людям, а из-за активности хищников пришлось полностью закрыть для посетителей национальный парк «Красноярские Столбы». В Иркутской области охотник получил тяжёлые травмы, но выжил после нападения медведя.
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