Белый цвет во сне: что значат белое платье, снег, белые животные и люди в белом Оглавление Что значит белый цвет во сне: общий смысл Белое платье во сне: свадебное, увидеть себя в белом, невеста в белом Белый снег, облака и белые ночи Белые животные во сне Люди в белом: женщина, мужчина, ребёнок, умерший Белые цветы, грибы и хлеб Белая одежда, обувь и постельное бельё Белые зубы, волосы, руки Белый дом, стены, машина Чёрное и белое во сне Часто задаваемые вопросы К чему снится белый цвет: белое платье, чистый снег, белые облака, белая собака, кошка или змея, женщина в белом. Толкования по сонникам и значение цвета. Белый цвет во сне: что значат белое платье, снег, белые животные и люди в белом. Сонник и главные толкования. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Белый связывают с чистотой; белый свадебный наряд — с брачной традицией. Но сон о белом платье и сон о белой кошке в сонниках получают разные объяснения: значение задаёт весь сюжет, а не один оттенок. Разберём частые образы; другие темы — в каталоге сонников .

Что значит белый цвет во сне: общий смысл

В соннике Миллера белые образы не складываются в одно правило: белая одежда связана преимущественно с печальными переменами, а дружелюбная белая собака, приближающаяся к человеку, — с успехом. Важны действия, состояние предмета и участники сна.

В поздних сборниках, известных как сонник Ванги , чистый белый снег связывают с обновлением и спокойствием.

Подход Фрейда к сновидениям опирается на личные ассоциации человека. В «Толковании сновидений» белые детали встречаются внутри отдельных разборов, однако готовой формулы «белый цвет означает…» для всех снов из них не следует.

Психология цвета тоже не даёт словаря предсказаний: в международном исследовании цветовых ассоциаций белый связывали с облегчением, причём на ответы влиял культурный контекст. Исследование касалось названий цветов, а не сновидений. Если во сне было много белого, полезно сначала вспомнить, что именно вы видели: снег, светлую комнату, одежду или животных — у этих образов разные записи в сонниках.

Белое платье во сне: свадебное, увидеть себя в белом, невеста в белом

В соннике Миллера различаются три сюжета: белый наряд, свадебная одежда и подготовка наряда невестой.

Белое платье. Белая одежда предвещает заметные перемены, почти всегда с оттенком печали. Платье отдельно не выделено, а его белый цвет сам по себе не обещает свадьбу.

Увидеть себя в белом. Белый наряд связан с переменами, а свадебная одежда — с приятными занятиями и новыми друзьями. Грязный свадебный наряд или одежда в беспорядке — к утрате близких отношений с человеком, которым вы восхищаетесь.

Невеста в белом. Если молодая женщина видит себя невестой и с удовольствием готовит свадебный наряд, сон связан с наследством. Если подготовка не радует её, толкование меняется на разочарование в ожиданиях.

Белый снег, облака и белые ночи

Снежинки за окном, солнечный снежный пейзаж и облака получают у Миллера разные толкования.

Белый снег. Крупные белые снежинки, которые человек видит через окно, связаны со ссорой с любимым человеком, осложнённой финансовыми трудностями. Другая сцена — солнце, освещающее снежный пейзаж, — означает преодоление неблагоприятных обстоятельств. Поэтому даже снег одного цвета получает разные объяснения в зависимости от обстановки.

Светлые облака. Яркие прозрачные облака, сквозь которые светит солнце, связаны с успехом после неприятностей. Это благоприятный сюжет именно с солнечным светом, а не с любыми белыми облаками.

Белые ночи. Если во сне ночь была необычно светлой, обращайте внимание не только на цвет, но и на ощущение от сцены: спокойствие, тревогу, ожидание рассвета. Отдельного устойчивого толкования именно «белых ночей» в проверенных сонниках не нашлось, поэтому такой образ лучше читать через общий сюжет сна, а не как самостоятельный знак.

Белая дорога и поле. Заснеженное поле можно трактовать в контексте всего зимнего пейзажа: солнечная и спокойная сцена у Миллера связана с преодолением трудностей. Для белой дороги отдельного подтверждённого значения нет, поэтому важнее, куда она вела, было ли по ней легко идти и какие эмоции вы испытывали.

Белые животные во сне

Белые животные во сне: белая собака, белый паук, белая лошадь что значат во сне и чего ждать по сонникам. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Толкования паука, собаки, кошки и котёнка ниже взяты также из книги Миллера. Паук, плетущий паутину, связан со счастьем и безопасностью в собственном доме; это значение действия, а не отдельное толкование белого паука — другие сюжеты собраны в статье о пауках во сне .

Белая собака

Дружелюбная белая собака, которая приближается к человеку, означает успех в делах и любви. Для женщины отдельно упоминается скорое замужество.

Белая кошка или котёнок

Чистая белая кошка связана с обстоятельствами, которые сначала кажутся безобидными, но способны принести огорчение и денежные потери. Красивый упитанный белый котёнок в женском сне означает риск хитрого обмана, избежать которого помогают рассудительность и здравый смысл. Другие сюжеты разобраны в статье о кошках во сне .

Белая змея

В сборнике Абд аль-Гани ан-Набулси белые змеи обозначают слабых врагов. Это конкретная авторская версия; другие сюжеты разобраны в статье о змеях во сне .

Белая лошадь

У Миллера увидеть белую лошадь или ехать на ней — благоприятный сюжет, связанный с достатком и приятным общением с друзьями. Но если белая лошадь грязная и худая, автор предупреждает о злоупотреблении доверием со стороны завистливого друга или женщины.

Белая крыса или мышь

В «Толковании снов» Евгения Цветкова белая крыса связана со скрытой опасностью. У Миллера мыши связаны с домашними неприятностями и неискренностью друзей. Белых мышей автор здесь отдельно не выделяет.

Белый медведь

Полярный медведь, белые птицы и черви ниже разобраны по соннику Миллера.

Полярный медведь связан с обманом со стороны врагов, которые прикрываются дружбой. Шкура такого медведя получает другое значение: успешное преодоление противодействия.

Белые птицы: голубь и лебедь

Белые голуби связаны с хорошим урожаем и верностью друзей. Белые лебеди на спокойной воде означают благоприятные перспективы и приятные впечатления.

Белые черви и опарыши

У Миллера черви во сне — предупреждающий образ: их связывают с кознями недобросовестных людей. Если во сне запомнились именно белый цвет или опарыши, отдельного значения для этих деталей в проверенной записи нет — важнее сам образ червей и то, где и как они появились.

Люди в белом: женщина, мужчина, ребёнок, умерший

Встречаются три варианта с человеком в белом: с женщиной, мужчиной и ребёнком. Сон об умершем — отдельная тема.

Женщина в белом. Прогулка с человеком в белой одежде обычно связана с болезнью или огорчением, но для молодой женщины сделано исключение — приятное окружение..

Мужчина в белом. Совместная прогулка с человеком в белой одежде связана с болезнью или огорчением. Если мужчина просто появился во сне, но вы не шли вместе, это уже другой сюжет, и переносить на него это толкование не стоит.

Ребёнок в белом. Встреча с ребёнком в белой одежде связана с приятным окружением. Как и молодая женщина, ребёнок становится исключением из тревожного толкования прогулки с человеком в белом.

Умерший в белом. Сны об умерших близких после утраты нередко сопровождаются сильными чувствами — от печали до утешения и ощущения связи с человеком. Белая одежда сама по себе не имеет отдельного подтверждённого значения, поэтому важнее обратить внимание на то, что происходило во сне и какие эмоции он оставил. Подробнее такие сюжеты разобраны в материале о снах с умершими близкими .

Белые цветы, грибы и хлеб

Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цветы, розы и букет. У Миллера белые цветы связаны с печалью, белые розы без солнечного света и росы — с тяжёлой болезнью, а букет из разных цветов получает отдельное толкование, без указания белого цвета. Это исторические записи, по которым нельзя судить о здоровье. Фрейд в разборе собственного сна о Риме связывает белые цветы с воспоминанием о водяных лилиях в Равенне: такая ассоциация относится к его сну, а не ко всем белым букетам.

Белые грибы. В «Толковании снов» Евгения Цветкова сбор грибов связан с вознаграждением; белые грибы отдельно не выделены. Здесь «белый» — название гриба, а не просто его окраска.

Белый хлеб. В «Соннике от А до Я» Валерия Мельникова белый хлеб связывают с достатком и прибылью. В этой записи речь именно о белом хлебе.

Белая одежда, обувь и постельное бельё

Белая одежда, новая обувь и чистая белая постель описаны в соннике Миллера.

Одежда. Белый наряд — к заметным переменам, преимущественно печальным. Прогулка с одетым в белое человеком получает другое толкование, с исключениями для молодой женщины и ребёнка.

Обувь. Новая обувь связана с благоприятными переменами. Здесь речь о новой паре, а белый цвет не оговорён.

Бельё и простыни. Чистая белая постель означает спокойную передышку от забот. Речь о постели целиком, а не об отдельной белой простыне на кровати.

Белые зубы, волосы, руки

В книге Миллера есть записи о зубах, волосах, руках, глазе и крови на одежде.

Зубы. Сон, в котором человек любуется белизной и красотой своих зубов, связан с исполнением желаний и счастьем. Другие ситуации собраны в разборе снов о зубах .

Волосы. Снежно-белые волосы связаны с благоприятным жизненным путём, но побеление всех волос за одну ночь при молодом лице — с глубоким горем. Подробнее — в материале о волосах во сне .

Руки. Красивые руки с белыми пальцами связаны с взаимной любовью. Ещё одно значение этой же сцены — признание за добрые дела.

Белый глаз. Глаз во сне связан с недоброжелателями, которые ищут возможности навредить делам человека. Если во сне особенно запомнился необычно белый глаз, важнее учитывать сам образ глаза и обстоятельства сцены, а не пытаться приписать белому цвету отдельное значение.

Белая кровь. Кровь на одежде связана с врагами, которые стремятся помешать успешной карьере. Если во сне кровь была необычно белой, отдельного толкования именно этого цвета в проверенных толкованиях нет, поэтому важнее учитывать сам сюжет с кровью и обстоятельства сна. Другие сюжеты с кровью во сне разобраны в общей статье.

Белый дом, стены, машина

В этих сюжетах сонники обращают больше внимания на то, что происходит с домом, стеной или машиной, чем на сам белый цвет.

Белый дом. У Миллера строительство дома связано с разумными переменами в текущих делах. Фрейд приводит более символический взгляд: дом может выступать образом человеческого тела. Поэтому при толковании такого сна важнее сам дом и происходящее с ним, а не только цвет постройки.

Белая стена. Если во сне вы перепрыгнули через стену, Миллер связывает такой сюжет с преодолением препятствий и достижением желаемого. Здесь ключевой деталью становится именно преодоление преграды.

Белая машина. Поездка в автомобиле у Миллера связана с переменами в делах и беспокойством даже на фоне приятных обстоятельств; также такой сюжет может предупреждать о неосмотрительном поведении. Если машина была белой, но главным событием сна оставалась поездка, ориентироваться стоит прежде всего на её ход и собственные ощущения.

Чёрное и белое во сне

Миллер описывает женщину, которая сравнивает белый и чёрный волос со своей головы: ей предстоит колебаться между двумя кажущимися выгодными предложениями. Без осторожности, по версии автора, она рискует выбрать то, что принесёт потери или огорчение. Это толкование касается конкретного выбора, а не любого сочетания чёрного и белого во сне.

Если же весь сон похож на чёрно-белое кино, речь идёт о другом вопросе — об отсутствии красок во всей картине. В материале о чёрно-белых снах эксперт Антон Шестаков объясняет, что сама по себе такая особенность не означает болезнь.

Часто задаваемые вопросы

Что значит белый цвет во сне?

У белого цвета во сне нет одного значения для всех сюжетов. Важнее, что именно было белым, что происходило во сне и какие эмоции он вызывал: белая одежда, снег или животное могут получать совершенно разные толкования.

К чему снится белое платье?

Значение зависит от того, было ли это обычное белое платье или свадебный наряд. У Миллера белая одежда связана преимущественно с переменами с печальным оттенком, тогда как свадебная одежда получает отдельное толкование и сама по себе не означает скорую свадьбу.

К чему снится белый снег?

Здесь важна вся сцена. Крупные белые снежинки за окном в соннике Миллера связаны со ссорой и денежными трудностями, а солнечный снежный пейзаж, напротив, — с преодолением неблагоприятных обстоятельств.

К чему снится женщина в белом?

Важно не только то, что женщина была одета в белое, но и что происходило во сне. У Миллера благоприятное значение связано с конкретной сценой: прогулкой с молодой женщиной в белой одежде, которую автор трактует как приятное окружение.

К чему снятся белые животные?

Единого значения у белых животных нет. У Миллера дружелюбная белая собака связана с успехом, а белая кошка — с обстоятельствами, которые лишь кажутся безобидными; у ан-Набулси белая змея означает слабого врага. Поэтому при толковании важно учитывать и вид животного, и его поведение.

Авторы Михаил Грешнев