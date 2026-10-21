Донская икона Божией Матери: история образа Феофана Грека и в чём помогает Оглавление История Донской иконы Предание о Куликовской битве — и что говорят историки 1591 год: набег Казы-Гирея и основание Донского монастыря Судьба иконы в XVII–XX веках Феофан Грек и древнейший образ Значение и описание иконы В чём помогает Донская икона Где находится Донская икона День празднования Донской иконы Частые вопросы Заключение Икона, которую приписывают Феофану Греку, по преданию, была с Дмитрием Донским на Куликовом поле. История Донской иконы, где она сейчас и о чём ей молятся. Донская икона Божией Матери: история образа Феофана Грека и в чём помогает. Обложка © Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Донская икона Божией Матери — один из самых древних образов в России. Образ Богородицы с Младенцем. По преданию, она была с русским войском на Куликовом поле. А сегодня хранится в Третьяковке — и раз в год возвращается в монастырь, который основали в её честь. Красивая история? Да. Но за ней стоит много интересного. И не всё так просто, как кажется.

Вот главное об иконе.

Датировка: конец XIV века (около 1390-х годов).

конец XIV века (около 1390-х годов). Автор: приписывается Феофану Греку или его мастерской.

приписывается Феофану Греку или его мастерской. Тип: «Умиление».

«Умиление». Где хранится: Третьяковская галерея (с 1930 года).

Третьяковская галерея (с 1930 года). День празднования: 1 сентября (19 августа по старому стилю).

История Донской иконы

Донская икона Божией Матери: история образа Феофана Грека и в чём помогает. Фото © Wikipedia автор Феофан Грек / Общественное достояние

История начинается в конце XIV века. Начинается с легенды.

Предание о Куликовской битве — и что говорят историки

По преданию, Донскую икону поднесли книзю Дмитрию Ивановичу донские казаки. Главным титульным владением князя с 1362 года было Владимирское княжеств. Это дававло право считаться старшим среди русских князей.

Икону по легенде казаки преподнесли прямо перед Куликовской битвой. 1380 год. Они принесли её из городка Сиротина — как дар и как благословение. В день битвы икона была среди русского войска. А после победы князь привёз её в Москву.

Красиво. Вдохновляюще. Но историки сомневаются.

Почему? Потому что предание о казаках появилось поздно, в XVII веке. Его записали во вкладной книге Донского монастыря в 1692 году. А организованных донских казаков в том виде, в каком они были позже, в XIV веке ещё не существовало. Так что большинство исследователей считают эту легенду «романтическим вымыслом».

Есть версия правдоподобнее. Икона была написана после Куликовской битвы. Возможно — для Успенского собора Коломны. По заказу великой княгини Евдокии Дмитриевны, вдовы Дмитрия Донского. Как молитвенная память о муже и о воинах, погибших на Дону. Отсюда и название — «Донская».

Так что история с Куликовым полем — это скорее красивая легенда. Но она прижилась. И стала частью образа.

1591 год: набег Казы-Гирея и основание Донского монастыря

А вот события 1591 года — это уже не легенда. Это исторический факт.

Тогда крымский хан Казы-Гирей внезапно напал на Московское государство. И подошёл к самой Москве. Царь Фёдор Иоаннович приказал совершить крестный ход вокруг города с Донской иконой. Образ поставили в походной церкви в стане русского войска. Полки расположились на том месте, где позже появился Донской монастырь. Царь молился перед иконой.

И случилось то, что церковная традиция называет чудом. Войска Казы-Гирея отступили. В память об этом избавлении в 1591–1592 годах основали Донской монастырь. А праздник в честь иконы установили на 1 сентября (19 августа по старому стилю).

Судьба иконы в XVII–XX веках

После этих событий икона стала одной из главных святынь Москвы. С неё делали списки. Они расходились по всей России.

В 1919 году образ передали в Государственный исторический музей. А в 1930-м — в Третьяковскую галерею. Там она и хранится.

Феофан Грек и древнейший образ

Кто такой Феофан Грек? Один из самых выдающихся иконописцев своего времени. Родился в Византии. Работал на Руси. Его кисти — фрески в Новгороде и Москве, иконы в Благовещенском соборе Кремля.

Донскую икону приписывают Феофану Греку или его мастерской. Слово «приписывают» тут важно. Прямых свидетельств, что он написал её сам, нет. Но стиль, техника, уровень — всё говорит в пользу этой версии.

А вот что делает икону уникальной. Она двусторонняя. На лицевой стороне — Богородица с Младенцем. На обороте — «Успение Богородицы». Редкая особенность. Говорит о том, что икона могла быть выносной. Или использоваться в особых богослужебных целях.

Для истории искусства Донская икона ценна не только как святыня. Но и как памятник. Она показывает, как византийская традиция соединилась с русской. И как из этого родилось что-то новое.

Донскую икону часто сравнивают с Владимирской. Обе — «Умиление». Обе — древние. Но Владимирская ещё старше — XII век. И история у неё другая. Подробнее — в статье «Владимирская икона Божией Матери». И еще можно узнать о том, как Владимирская икона остановила хана Ахмата .

Значение и описание иконы

Донская икона — это тип «Умиление». Поясное изображение Богоматери с Младенцем. Он сидит на её правой руке.

Как выглядит? Богородица прижимает Сына к себе. Её лицо склонено к Нему. Младенец смотрит прямо на зрителя. Ноги обнажены, согнуты в коленях, опираются на запястье левой руки Богоматери. Левой рукой она мягко придерживает складки Его одежды. Правой рукой Христос благословляет. В левой, опущенной на колено, держит свернутый свиток.

Смысл — в жесте. Богородица не просто держит Младенца. Она прижимает Его к себе. Это любовь. Защита. Близость. И одновременно — предчувствие. Она знает, что Ему предстоит. И всё равно прижимает.

«Умиление» — это не сентиментальность. Это глубокое, жертвенное чувство. И Донская икона передаёт его так точно, как мало какие другие образы.

В чём помогает Донская икона

Донская икона прославилась как святыня, связанная с защитой Отечества. Но о чём молятся перед ней сегодня?

О защите дома и близких. Донскую икону почитают как заступницу. К ней обращаются, когда есть угроза для семьи или для дома.

Донскую икону почитают как заступницу. К ней обращаются, когда есть угроза для семьи или для дома. О помощи воинам. Исторически это одна из главных тем. Донская икона — покровительница русского воинства. И сегодня перед ней молятся о тех, кто защищает страну.

Исторически это одна из главных тем. Донская икона — покровительница русского воинства. И сегодня перед ней молятся о тех, кто защищает страну. О мире в семье. Хотя Донская икона не «отвечает» за семейные конфликты так, как Семистрельная, к ней тоже обращаются за помощью в трудных ситуациях.

Хотя Донская икона не «отвечает» за семейные конфликты так, как Семистрельная, к ней тоже обращаются за помощью в трудных ситуациях. Об исцелении. В церковной традиции Донская икона связана с чудесными исцелениями. Но важно понимать: речь не о магии. Молитва — это просьба о помощи, а не гарантированный результат.

Тексты молитвы, акафиста и тропаря — в отдельном материале. Здесь мы их не приводим. [ССЫЛКА: вставить после публикации — «Молитва и акафист Донской иконе»].

Если хотите узнать, каким ещё иконам и святым молятся в разных нуждах, — это можно сделать в нашем сводном гиде .

Общие молитвы — в подборке молитв Пресвятой Богородице .

Где находится Донская икона

Каждый год в день празднования иконы её привозили в Донской монастырь в Москве из Третьяковской галереи. Там проходят торжественные богослужения. В 2026 году икону передали монастырю в безвозмездное пользование на 49 лет. Сначала она выставлялась в храме Христа Спасителя. Затем её установили для поклонения в малом соборе Донского монастыря. После завершения реставрации Большого собора образ планируют поместить в его иконостас.

В самом Донском монастыре есть и почитаемый список иконы. Он был сделан в 1591–1598 годах в размер оригинала. Этот список также считается чудотворным.

Помимо этого, существуют и другие списки, которые почитаются в разных городах. Но важно понимать: Донская икона — это не один образ, а несколько. Оригинал — в Третьяковке. Списки — в храмах и монастырях.

День празднования Донской иконы

Праздник в честь Донской иконы — 1 сентября (19 августа по старому стилю). Дата установлена в память об избавлении Москвы от набега Казы-Гирея в 1591 году.

В этот день в Донском монастыре проходит торжественное богослужение. Это событие собирает тысячи верующих.

Если хотите узнать, какие ещё церковные праздники отмечаются в сентябре, — в нашем календаре на сентябрь 2026.

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Частые вопросы

Где сейчас находится Донская икона Божией Матери?

В 2026 году икону передали в безвозмездное пользование Донскому монастырю на 49 лет. Сейчас она находится в малом соборе монастыря. После реставрации Большого собора её планируют поместить в иконостас.

Правда ли, что Донская икона была на Куликовом поле?

По преданию — да. Считается, что донские казаки поднесли её Дмитрию Донскому перед битвой, и она находилась среди русского войска. Однако историки относятся к этому преданию с осторожностью: оно появилось поздно, в XVII веке. Более вероятно, что икона была написана после битвы.

Кто написал Донскую икону?

Авторство приписывают Феофану Греку или его мастерской. Прямых свидетельств нет, но стиль и техника позволяют делать такое предположение. Икона датируется концом XIV века.

О чём молятся Донской иконе?

О защите дома и близких, о помощи воинам, о мире в семье, об исцелении. Исторически это одна из главных святынь, связанных с защитой Отечества.

Когда праздник Донской иконы?

1 сентября (19 августа по старому стилю). В этот день в Донском монастыре проходят торжественные богослужения.

Заключение

Донская икона Божией Матери — это не просто древний образ. Это история о том, как вера соединяется с летописью страны. О том, как образ, написанный в XIV веке, до сих пор остаётся живым и чтимым.

Предание о Куликовской битве может быть легендой. Но то, что икона стала символом защиты и заступничества, — факт. И это главное.

Об иконе, с которой связан День народного единства, — в статье «Казанская икона Божией Матери».

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Авторы Андрей Соколов