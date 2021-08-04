Times выяснил личность чиновника, потерявшего на остановке документы об эсминце Defender

По данным издания, Лэпсли был временно переведён в Минобороны, однако после потери документов его вернули обратно на работу в МИД. В ходе проверки оборонного ведомства было установлено, что сотрудник не имел отношения к шпионажу, но доступ к гостайне ему ограничили. Также сообщается, что перед инцидентом Лэпсли претендовал на должность постоянного представителя Великобритании в НАТО, однако теперь его шансы на продвижение по службе существенно снизились. По словам источника в правительстве, у сотрудника ещё есть возможность реабилитироваться.