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Times выяснил личность чиновника, потерявшего на остановке документы об эсминце Defender

До громкого инцидента у берегов Крыма мужчина претендовал на должность постоянного представителя Великобритании в НАТО, теперь его шансы на продвижение по службе снизились.

4 августа, 06:57
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/destroyers/hms-defender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">royalnavy.mod.uk</a></p>

Фото © royalnavy.mod.uk

Человеком, который оставил секретные документы с планами следования эсминца Defender возле автобусной остановки в графстве Кент, оказался 51-летний чиновник Ангус Лэпсли. Он был сотрудником британского Министерства иностранных дел, сообщают в The Times.

По данным издания, Лэпсли был временно переведён в Минобороны, однако после потери документов его вернули обратно на работу в МИД. В ходе проверки оборонного ведомства было установлено, что сотрудник не имел отношения к шпионажу, но доступ к гостайне ему ограничили. Также сообщается, что перед инцидентом Лэпсли претендовал на должность постоянного представителя Великобритании в НАТО, однако теперь его шансы на продвижение по службе существенно снизились. По словам источника в правительстве, у сотрудника ещё есть возможность реабилитироваться.

Напомним, материалы для публикации Би-би-си в редакцию якобы принёс прохожий, который за день до инцидента с эсминцем около Крымского полуострова обнаружил папку с документами возле автобусной остановки на юго-востоке Англии. В ведомстве сразу подтвердили факт утечки.

Американский дипломат пригрозил России входом кораблей США в территориальные воды Крыма

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В конце июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму, в ответ российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. В Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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