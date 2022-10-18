Обломки рухнувшего в Ейске Су-34 вывезли с места авиакатастрофы

Обломки самолёта Су-34, упавшего во дворе жилого дома в Ейске, увезли с места происшествия на военном "Урале". На кадрах, которые публикует Лайф, видны последствия трагедии. Само здание получило значительные повреждения, а от мощного пожара несколько этажей выгорели полностью.