Обломки рухнувшего в Ейске Су-34 вывезли с места авиакатастрофы
Обломки самолёта Су-34, упавшего во дворе жилого дома в Ейске, увезли с места происшествия на военном "Урале". На кадрах, которые публикует Лайф, видны последствия трагедии. Само здание получило значительные повреждения, а от мощного пожара несколько этажей выгорели полностью.
Как в телеграм-канале написал губернатор края Вениамин Кондратьев, специалисты оценят масштабы разрушений и в зависимости от экспертизы и мнения экспертов будет приниматься решение о восстановлении дома.
Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты. Жертвами трагедии стали 13 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
LIFE