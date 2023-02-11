Американский политик назвал вторую цель США в Европе

Кроме противостояния с Россией посредством вооружённого конфликта на Украине у Вашингтона есть ещё одна цель в Европе. Это ослабление Германии. Об этом заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зелёных Аджаму Барака.

"Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью", — написал Барака в "Твиттере".