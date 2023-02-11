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11 февраля, 19:21

Американский политик назвал вторую цель США в Европе

Американский политик Барака заявил, что Германия — вторая цель США в Европе после России

Кроме противостояния с Россией посредством вооружённого конфликта на Украине у Вашингтона есть ещё одна цель в Европе. Это ослабление Германии. Об этом заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зелёных Аджаму Барака.

"Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью", — написал Барака в "Твиттере".

Так он прокомментировал информацию о причастности Вашингтона к подрыву "Северных потоков".

В Германии не верят расследованию Херша о подрыве "Северных потоков"

В Германии не верят расследованию Херша о подрыве "Северных потоков"

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. По его информации, эта операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли утверждения журналиста. Китайские эксперты, проанализировав материал Херша, пришли к выводу, что ему можно доверять. Херш отказался выступать в Госдуме РФ, однако не исключил этого в будущем.

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TASS / Zuma

Арина Родионова
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