Захарова: Причастность к убийству Татарского станет очередным свидетельством террора Киева
Причастность Киева к теракту в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, подтвердит приверженность Украины террористическим методам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские следственные органы занимаются расследованием этого преступления. Уверены, что все виновные понесут наказание. Причастность киевского режима к данной кровавой акции станет ещё одним подтверждением использования им террористических методов", — приводятся её слова в телеграм-канале ведомства.
Захарова ещё раз подчеркнула, что Россия решительно осуждает этот варварский террористический акт, а также призывает страны и международные организации, ратующие за безопасность работы журналистов, дать оценку вопиющему преступлению.
Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Он погиб, также пострадало более 30 человек. Трепова подарила военкору статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Затем она попыталась скрыться, но была задержана. Подозреваемая заявила, что её использовали, своим вербовщиком она назвала журналиста Романа Попкова. СК квалифицирует случившееся как террористический акт. В Национальном антитеррористическом комитете подчеркнули, что за атакой стоят спецслужбы Украины.
Getty Images / SOPA Images / Maksim Konstantinov