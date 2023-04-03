Захарова: Причастность к убийству Татарского станет очередным свидетельством террора Киева

Причастность Киева к теракту в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, подтвердит приверженность Украины террористическим методам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские следственные органы занимаются расследованием этого преступления. Уверены, что все виновные понесут наказание. Причастность киевского режима к данной кровавой акции станет ещё одним подтверждением использования им террористических методов", — приводятся её слова в телеграм-канале ведомства.