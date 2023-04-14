Мужчинам рассказали, как переписать всё имущество на жену, если придёт повестка
Юрист Ващенко: Для смены режима имущества супругам нужен брачный договор
Сейчас россияне активно обсуждают поправки в законе, которые связаны с вручением электронных повесток. Важно знать, что одна из его частей затрагивает имущество мужчин призывного возраста. Так, если россиянин не придёт по повестке в военкомат, то через 20 дней он не сможет проводить сделки с недвижимостью, а также регистрировать на себя машины. Пока закон не вступил в силу, мужчины думают, как переписать всё на жён, чтобы уберечь близких от проблем. Юрист из Владивостока Алексей Ващенко объяснил, что нужно делать в такой ситуации. Прежде всего он обратили внимание на значимость брачного договора.
"Чтобы поменять режим любого имущества, необходимо заключить брачный договор. Именно этим документом можно изменить права собственности, в том числе сделать так, чтобы имущество, которое было приобретено одним из супругов до брака, стало общим совместным или перешло в собственность другого супруга", — отметил Ващенко в беседе с РИА "ФедералПресс".
При этом брачный договор нужно нотариально заверить. Юрист отметил, что при составлении документа супруги должны определить, какое имущество будет принадлежать каждому из них. Как правило, процесс удостоверения договора занимает примерно неделю. Всё это стоит около 10 тысяч рублей.
Специалист напомнил, что права на некоторое имущество подлежат государственной регистрации, в частности сюда относится недвижимость. В таком случае супруги через МФЦ могут подать заявление о внесении записи в реестр о смене собственника. Регистрация, по словам Ващенко, занимает порядка двух недель.
Лайф напоминает, что 11 апреля Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, закон одобрил Совфед. Предусматривается создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени. А глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что реестр в полном объёме запустят не раньше осеннего призыва на срочную службу.
Shutterstock