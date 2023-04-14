Мужчинам рассказали, как переписать всё имущество на жену, если придёт повестка

Сейчас россияне активно обсуждают поправки в законе, которые связаны с вручением электронных повесток. Важно знать, что одна из его частей затрагивает имущество мужчин призывного возраста. Так, если россиянин не придёт по повестке в военкомат, то через 20 дней он не сможет проводить сделки с недвижимостью, а также регистрировать на себя машины. Пока закон не вступил в силу, мужчины думают, как переписать всё на жён, чтобы уберечь близких от проблем. Юрист из Владивостока Алексей Ващенко объяснил, что нужно делать в такой ситуации. Прежде всего он обратили внимание на значимость брачного договора.

"Чтобы поменять режим любого имущества, необходимо заключить брачный договор. Именно этим документом можно изменить права собственности, в том числе сделать так, чтобы имущество, которое было приобретено одним из супругов до брака, стало общим совместным или перешло в собственность другого супруга", — отметил Ващенко в беседе с РИА "ФедералПресс".

При этом брачный договор нужно нотариально заверить. Юрист отметил, что при составлении документа супруги должны определить, какое имущество будет принадлежать каждому из них. Как правило, процесс удостоверения договора занимает примерно неделю. Всё это стоит около 10 тысяч рублей.