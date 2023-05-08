Огненную картину создали в "Артеке" в рамках акции "Огонь памяти"
Огненная картина в "Артеке". Обложка © Telegram / МДЦ "Артек"
Представители Народного фронта передали в международный детский центр "Артек" частицу пламени Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. В рамках акции активисты создали огненную картину с надписью "Огонь памяти", артековским костром и буквой Z. Об этом сообщила пресс-служба центра.
"От лампады артековцы зажгли свечи, яркий пламень которых создал огненную картину с изображением названия акции "Огонь памяти", артековского костерка и буквы Z как символа поддержки участников специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Передача пламени прошла в формате эстафеты, артековцам его передала глава регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская. В центре находятся дети из всех российских субъектов. Вертинская призвала их помнить историю России и не дать её никому переписать. В рамках акции ребята на протяжении дня приходили на Аллею Героев-артековцев и по контуру выставляли лампадки. С наступлением темноты они вместе с вожатыми и почётными гостями зажгли светильники от частицы пламени Вечного огня — и тогда ярко вспыхнула огненная картина. После этого участники акции почтили память погибших в ВОВ и возложили цветы к Мемориалу Славы "Артека".
Напомним, акции, посвящённые Дню Победы, прошли и в других странах. Около 300 граждан приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К акциям присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Вместе с тем шествия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае. В Пекине на шествии было более 700 человек. А в Будапеште провели церемонию возложения венков и акцию "Бессмертный полк". Также Лайф писал, что в России и других странах прошла акция Народного фронта "Огонь памяти". Исключением не стала и Республика Чили.