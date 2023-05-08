Огненную картину создали в "Артеке" в рамках акции "Огонь памяти"

Передача пламени прошла в формате эстафеты, артековцам его передала глава регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская. В центре находятся дети из всех российских субъектов. Вертинская призвала их помнить историю России и не дать её никому переписать. В рамках акции ребята на протяжении дня приходили на Аллею Героев-артековцев и по контуру выставляли лампадки. С наступлением темноты они вместе с вожатыми и почётными гостями зажгли светильники от частицы пламени Вечного огня — и тогда ярко вспыхнула огненная картина. После этого участники акции почтили память погибших в ВОВ и возложили цветы к Мемориалу Славы "Артека".