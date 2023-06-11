В Херсонской области начали вакцинацию от инфекционных заболеваний
В Херсонской области проходит вакцинация от инфекционных заболеваний. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что ситуация после разрушения Каховской гидроэлектростанции остаётся на постоянном контроле.
По результатам анализа проб питьевой воды из распределительной сети в населённых пунктах Херсонской области, морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале отклонений не выявлено.
6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Также не обошлось без жертв: погибло восемь человек и 77 пострадало. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Власти РФ создали комиссию для ликвидации последствий ЧП во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
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