Власти Херсонщины сообщили о переходе спасательной операции в гуманитарную
Глава кабмина Херсонщины: Спасательная операция переходит в гуманитарную
Эвакуация жителя Херсонской области из зоны затопления. Обложка © Telegram / Андрей Алексеенко
Вода продолжает постепенно сходить в районах Херсонской области, затопленных после украинского теракта на Каховской ГЭС. Как сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, спасательная операция уже переходит в гуманитарную.
"Спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной — снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков", — написал он в телеграм-канале.
По словам главы кабмина области, самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в городе Алёшки. Он добавил, что с 11 июня власти начали принимать заявления на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей всем находившимся в зоне ЧС. По предварительным данным, ущерб школам, детсадам и объектам здравоохранения в Херсонской области после теракта на ГЭС составляет свыше 10 миллиардов рублей.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Также не обошлось без жертв: погибло восемь человек и 77 пострадало. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Власти РФ создали комиссию для ликвидации последствий ЧП во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.