Власти Херсонщины сообщили о переходе спасательной операции в гуманитарную

Вода продолжает постепенно сходить в районах Херсонской области, затопленных после украинского теракта на Каховской ГЭС. Как сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, спасательная операция уже переходит в гуманитарную.

"Спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной — снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков", — написал он в телеграм-канале.