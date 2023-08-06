Судмедэксперт объяснил, как установить личность жертвы челябинского маньяка Ческидова

Точный ответ о личности жертвы челябинского маньяка Владимира Ческидова может дать лишь экспертиза ДНК. Об этом рассказал судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в беседе с kp.ru.

"На 100% на все вопросы о личности может ответить только экспертиза ДНК. Разумеется, образцы будут взяты у жертвы и проверены по российской базе ДНК", — отметил специалист.

При этом экспертиза костных останков поможет установить только травмы, нанесённые жертве, и некоторые особые приметы, например переломы, форма черепа и другие особенности, которые могут помочь в установлении личности. Это важно для работы с базой данных пропавших людей, уточнил Решетун. Кроме того, возможно установить рост погибшего человека, а вот пол — только приблизительно.