Судмедэксперт объяснил, как установить личность жертвы челябинского маньяка Ческидова
Судмедэксперт: Выяснить личность жертвы маньяка Ческидова можно с помощью ДНК
Челябинский маньяк Владимир Ческидов. Обложка © t.me / SHOT
Точный ответ о личности жертвы челябинского маньяка Владимира Ческидова может дать лишь экспертиза ДНК. Об этом рассказал судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в беседе с kp.ru.
"На 100% на все вопросы о личности может ответить только экспертиза ДНК. Разумеется, образцы будут взяты у жертвы и проверены по российской базе ДНК", — отметил специалист.
При этом экспертиза костных останков поможет установить только травмы, нанесённые жертве, и некоторые особые приметы, например переломы, форма черепа и другие особенности, которые могут помочь в установлении личности. Это важно для работы с базой данных пропавших людей, уточнил Решетун. Кроме того, возможно установить рост погибшего человека, а вот пол — только приблизительно.
Судмедэксперт добавил, что следователям предстоит работать с картотекой пропавших в те годы людей. Шансы установить личность жертвы есть, если кто-то подавал заявление о пропаже. При этом Решетун напомнил, что девушку Екатерину, которая сбежала от маньяка после 14 лет плена, никто не искал все эти годы.
Лайф напоминает, в конце июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Девушка была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, а останки закопал в кастрюле в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.