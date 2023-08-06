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6 августа, 15:31

Судмедэксперт объяснил, как установить личность жертвы челябинского маньяка Ческидова

Судмедэксперт: Выяснить личность жертвы маньяка Ческидова можно с помощью ДНК

<p>Челябинский маньяк Владимир Ческидов. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / SHOT</a></p>

Челябинский маньяк Владимир Ческидов. Обложка © t.me / SHOT

Точный ответ о личности жертвы челябинского маньяка Владимира Ческидова может дать лишь экспертиза ДНК. Об этом рассказал судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в беседе с kp.ru.

"На 100% на все вопросы о личности может ответить только экспертиза ДНК. Разумеется, образцы будут взяты у жертвы и проверены по российской базе ДНК", — отметил специалист.

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При этом экспертиза костных останков поможет установить только травмы, нанесённые жертве, и некоторые особые приметы, например переломы, форма черепа и другие особенности, которые могут помочь в установлении личности. Это важно для работы с базой данных пропавших людей, уточнил Решетун. Кроме того, возможно установить рост погибшего человека, а вот пол — только приблизительно.

Судмедэксперт добавил, что следователям предстоит работать с картотекой пропавших в те годы людей. Шансы установить личность жертвы есть, если кто-то подавал заявление о пропаже. При этом Решетун напомнил, что девушку Екатерину, которая сбежала от маньяка после 14 лет плена, никто не искал все эти годы.

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Лайф напоминает, в конце июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Девушка была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, а останки закопал в кастрюле в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.

Илья Суриков
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