Челябинского маньяка, 14 лет удерживавшего дома девушку, этапируют в Москву

Челябинского маньяка Владимира Ческидова, который похитил и насиловал в течение 14 лет одну девушку и убил другую, этапируют в Москву. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

"Его направили на психиатрическую экспертизу. В столице за ним будут наблюдать, оценивать. В планах по максимуму провести все экспертизы, чтобы после не проводить их повторно", — говорится в сообщении.