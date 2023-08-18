Челябинского маньяка, 14 лет удерживавшего дома девушку, этапируют в Москву
Ura.ru: Челябинского маньяка Ческидова этапируют в Москву
Обложка © ТАСС / Ura.ru / Ахметов Вадим
Челябинского маньяка Владимира Ческидова, который похитил и насиловал в течение 14 лет одну девушку и убил другую, этапируют в Москву. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
"Его направили на психиатрическую экспертизу. В столице за ним будут наблюдать, оценивать. В планах по максимуму провести все экспертизы, чтобы после не проводить их повторно", — говорится в сообщении.
При этом судебное заседание по апелляционной жалобе Ческидова о смягчении меры пресечения будет отложено из-за отсутствия маньяка. Хотя его всё-таки могут провести в случае договорённости сторон.
Лайф напоминает, что в конце июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Уже появились фото комнаты, где Ческидов удерживал девушку. Причём она была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, а останки закопал в кастрюле в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.